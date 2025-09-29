Kiedy Robert Lewandowski przychodził do FC Barcelona, trenerem był Xavi Hernandez. Już w pierwszym sezonie razem odnieśli naprawdę wielkie sukcesy.

"Duma Katalonii", mimo że już wtedy znajdowała się w fatalnej sytuacji finansowej, sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, pokonując w lidze Real Madryt. Robert Lewandowski natomiast został królem strzelców LaLiga z 23 bramkami.

W kolejnym sezonie jednak nie było już tak kolorowo. Forma Roberta Lewandowskiego wyraźnie osłabła, a Real Madryt urósł w siłę. "Królewscy" rozegrali naprawdę wspaniały sezon, sięgając po mistrzowski tytuł i Ligę Mistrzów.

FC Barcelona jako projekt Xaviego Hernandeza natomiast wyraźnie się wypaliła. Po porażce z Villarreal CF w styczniu 2024 roku ogłosił, że po zakończeniu sezonu odejdzie z klubu.

Pod koniec sezonu 2023/24 wybuchło wielkie zamieszanie. Xavi Hernandez najpierw dał się bowiem przekonać do zmiany swojej decyzji, a następnie sam został zwolniony przez Joana Laportę. Powodem tej decyzji miały być słowa Xaviego wypowiedziane na konferencji prasowej. Hiszpan wprost zaczął wówczas mówić o bardzo trudnej sytuacji finansowej klubu, co miało rozgniewać prezydenta.

Później miejsce Xaviego zajął Hansi Flick, a do FC Barcelona od razu wróciły wielkie sukcesy. Niemiec jest szkoleniowcem "Dumy Katalonii" do dziś, a Robert Lewandowski pod jego wodzą przeżywa w Hiszpanii swoją kolejną młodość.

Xavi Hernandez otwarty na przejęcie giganta. To byłby powrót z wielkim hukiem

Xavi pozostaje bez pracy od końca sezonu 2023/24. Teraz Fabrizio Romano informuje, że Hiszpan jest gotowy na zmianę. Ma być bowiem otwarty na ewentualne przejęcie drużyny Manchesteru United, jeśli klub wcześniej podjąłby decyzję o zwolnieniu Rubena Amorima.

Według włoskiego dziennikarza Xavi Hernandez bacznie obserwuje to, co dzieje się w Premier League. Nie przeszkadzałoby mu to, że Manchester United nie gra w europejskich pucharach i mimo to z chęcią przyjąłby posadę trenera "Czerwonych Diabłów". Wcześniej jednak zwolniony musiałby zostać Ruben Amorim. Wydaje się, że Portugalczyk aktualnie znajduje się "na wylocie". Jego drużyna po sześciu kolejkach ma tylko siedem punktów i plasuje się na czternastym miejscu w ligowej tabeli.

Xavi Hernandez Jorge Guerrero / AFP AFP

Xavi Hernandez i Robert Lewandowski, 21.04.2024 r. Manu Fernandez East News

Xavi AFP