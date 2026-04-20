Real Madryt nie ma za sobą udanej kampanii w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Trudno patrzeć inaczej na wynik, jakim jest odpadnięcie z tego turnieju już na etapie ćwierćfinału. Kibice "Królewskich" przyzwyczaili się w ostatnich latach do tego, że ich ulubieńcy grają o tytuł, a nawet go wygrywają.

W tym sezonie były lepsze momenty, ale ostatecznie przygoda podopiecznych Alvaro Arbeloi zakończyła się już na etapie ćwierćfinałów. Te Real przegrał po szalonym dwumeczu z Bayernem Monachium. W pierwszej drużynie pod wodzą Arbeloi zagrało kilku wychowanków, którzy mieli przed sobą kolejne wyzwanie.

Rzuty karne w finale Ligi Mistrzów. Real znów to przeżył

W piątkowy wieczór w rzutach karnych młodzież z Realu zapewniła sobie awans do finału młodzieżowej Ligi Mistrzów. W półfinale "Królewscy" pokonali Paris Saint-Germain. W finale turnieju rozgrywanego na sztucznym boisku w szwajcarskim Lausanne Real mierzył się z Clube Brugge.

Real od pierwszej minuty bardzo wyraźnie dominował nad swoimi przeciwnikami. Bardzo dobre okazje tworzył sobie przede wszystkim Daniel Yanez. Błyskotliwy skrzydłowy, który ma już na koncie asystę w barwach pierwszej drużyny, w tym meczu bardzo groźnie strzelał na bramkę. Najpierw minimalnie chybił, a potem zmusił bramkarza do spektakularnej parady.

Co nie udało się Yanezowi, zrobił Jacobo Ortega. Hiszpan dostał podanie w pole karne i złożył się do strzału piętką, a piłka zatrzepotała w siatce. Real miał jeszcze swoje okazje, ale do przerwy zobaczyliśmy tylko jednego gola. "Królewscy" prowadzili zaś 1:0 i był to minimalny wymiar kary.

W drugiej połowie niewiele wskazywało na to, że Real mógłby stracić prowadzenie. W 64. minucie sprawa się jednak zmieniła za sprawą jednej udanej kontry Belgów. Tę przeprowadził duet Koren - Jensen. Ten pierwszy podawał, a drugi z dużym spokojem wykończył akcję, doprowadzając do remisu.

Więcej goli już nie zobaczyliśmy. Po dziewięćdziesięciu minutach sędzia spotkania zaprosił kapitanów, rozlosował stronę i rozpoczęliśmy serię rzutów karnych - pierwszym w historii finałów tych rozgrywek. Na inaugurację nikt się nie pomylił. W drugiej Real wyszedł na prowadzenie. Swojego karnego strzelił Yanez, a próbę przeciwnika obronił Javi Navarro.

W trzeciej oba zespoły znów wykorzystały swoje okazje. "Królewscy" wciąż pozostawali więc o jeden punkt przed rywalami. Czwarta zaczęła się z perspektywy Realu wyśmienicie. Javi Navarro obronił karnego, a Diego Aguado stanął przed szansą zamknięcia finału. Tak też zrobił pewnym strzałem. Real Madryt pierwszy raz od 2020 roku wygrał Młodzieżową Ligę Mistrzów.

Real Madryt - PSG w młodzieżowej LM

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt

Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Ekspert uderza w sztab Świątek. "Nie może być tak, że rady dają osoby, które nie powinny". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport