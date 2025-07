FC Barcelona już 27 maja tego roku ogłosiła, że umowa Lamine Yamala zostanie przedłużona do 2031 roku . Klub jednak zwlekał z ceremonią, ponieważ młody piłkarz chciał, aby w tym ważnym dniu towarzyszyła mu jego babcia.

Teraz ku ogłoszeniu nowej umowy Yamala i zorganizowaniu ceremonii z tej okazji nie stała już żadna przeszkoda. W międzyczasie klubowi udało się wypożyczyć Ansu Fatiego do AS Monaco i "zwolnić" tym samym numer "10" na koszulce. To również było częścią planu.