Hansi Flick podjął ostateczną decyzję. Rozwiane wątpliwości ws. Szczęsnego i Lewandowskiego

FC Barcelona o godzinie 21:30 rozpocznie swój trzeci mecz w tym sezonie ligowym. Rywalem "Dumy Katalonii" będzie Rayo Vallecano. Mistrzowie Hiszpanii podali już skład, w jakim rozpoczną rywalizację na będącej przedmiotem dyskusji murawie na Estadio de Vallecas.

Media były zgodne, że zarejestrowany w sobotni wieczór w LaLiga Wojciech Szczęsny nie znajdzie się w wyjściowej jedenastce. Nie ma tu zaskoczenia - faktycznie między słupkami znajdzie się Joan Garcia. Wydaje się, że Polak musi być cierpliwy, czekać na swoją szansę, tak samo było w poprzednim sezonie, gdy "jedynką" po jego przyjściu był Inaki Pena.

Wątpliwości dotyczyły też obsady środka defensywy i jej prawej strony. Tu niespodzianka w postaci Andreasa Christensena. Według żurnalistów Flick chciał dać odpocząć Cubarsiemu i Araujo.

Co z Robertem Lewandowskim? Dzienniki nie były jednomyślne - "Sport", "Marca" i "As" typowały, że wróci do podstawowego składu, ale już "Mundo Deportivo" typowało, że zacznie od ławki rezerwowych. Rzeczywistość pokazała, że miało rację. Polak początek meczu obejrzy zza linii bocznej.

Skład Barcelony:

Joan Garcia - Alejandro Balde, Andreas Christensen, Jules Kounde, Eric Garcia - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.

Rezerwowi: Araujo, Cubarsi, Lewandowski, Rashford, Fermín, Casadó, Martin, Szczęsny, Jofre, Dro, Toni, Kochen.

