FC Barcelona w czwartkowy wieczór została upokorzona przez Atletico Madryt i przed rewanżowym starciem półfinału Pucharu Króla stoi przed trudnym zadaniem odrobienia strat. Podczas konferencji prasowej do przebiegu meczu odniósł się Hansi Flick, który bez ogródek podsumował to, co robili jego piłkarze. "W pierwszej połowie nie graliśmy dobrze jako drużyna" - stwierdził. A to nie koniec.

Mężczyzna w sportowej kurtce energicznie gestykuluje, rozkładając ramiona na boki, najprawdopodobniej podczas wydarzenia sportowego, w tle widoczne rozmyte sylwetki innych osób.
Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP

FC Barcelona w styczniu pokonała Real Madryt i sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, zagra też w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w lidze zajmuje pozycję lidera z punktem przewagi nad drugimi "Królewskimi". Podopieczni Hansiego Flicka są też w grze o jeszcze jedno trofeum, ale w czwartkowy wieczór mocno skomplikowali sobie sprawę.

"Duma Katalonii" w półfinale Pucharu Króla została wręcz upokorzona przez Atletico Madryt - w stolicy Hiszpanii pierwszy gol padł już w siódmej minucie po samobójczym trafieniu Erika Garcii. Gospodarze szybko zdominowali rywali i obnażyli ich słabości w defensywie, do przerwy prowadzili 4:0. Po zmianie stron Barcelona zagrała lepiej i nie straciła gola, ale też nie zdołała odpowiedzieć choćby jednym trafieniem.

Suchej nitki na piłkarzach Barcelony nie pozostawiły hiszpańskie media. "Atletico obnażyło haniebną Barcelonę. 'Blaugrana' rozegrała najgorszy mecz odkąd Flick objął stanowisko menedżera" - pomstował "Diario Sport", a podobnych, równie dosadnych opinii, w sieci pojawiło się więcej.

    FC Barcelona upokorzona. Hansi Flick komentuje

    Podczas pomeczowej konferencji prasowej do tego, co wydarzyło się na Metropolitano, odniósł się Hansi Flick. I bez ogródek podsumował występ swoich podopiecznych, krytycznie odnosząc się do tego, co zaprezentowali przez pierwsze 45 minut.

    "W pierwszej połowie nie graliśmy dobrze jako drużyna. Nie naciskaliśmy tak, jak chcieliśmy. Chciałbym zobaczyć głód gry, jaki pokazało Atletico" - skwitował cytowany przez oficjalną stronę klubu.

    Niemiecki szkoleniowiec zauważył, że w drugiej odsłonie gry FC Barcelona zaprezentowała się lepiej. I chociaż "Duma Katalonii" przegrała 0:4, co stawia ją w bardzo trudnej sytuacji przed rewanżem zaplanowanym na 3 marca, to Flick postanowił też skierować kilka ciepłych słów pod adresem drużyny.

    Jestem dumny z mojej drużyny. Oczywiście nie jestem zadowolony z pierwszych 45 minut, ale jestem dumny z sezonu, który rozegraliśmy. Podniesiemy się i wrócimy
    zadeklarował.

    Trener ekipy ze stolicy Katalonii stwierdził, że jego zespół może odwrócić losy rywalizacji. "Możemy wygrać każdą połowę 2:0" - stwierdził.

