Gwieździe Barcelony puściły nerwy. Huczało o jego odejściu. Poważne zarzuty. "Kłamstwo"

Damian Okła

Zbliżający się okres przerwy miedzy sezonami będzie momentem, w którym pojawi się wiele rewelacji dotyczących ruchów kadrowych. Niedawno zrobiło się głośno w Hiszpanii o możliwym rozstaniu Raphinhi z FC Barcelona. Reprezentant Brazylii w ostatnim wywiadzie odniósł się do tych doniesień i w dość brutalny sposób wypowiedział się o dziennikarzu szerzącym takowe informacje.

Lamine Yamal ściskany na boisku przez Raphinhę
Lamine Yamal i RaphinhaUrbanandsportAFP

Od kiedy stery w FC Barcelona przejął Hansi Flick, prawdziwym liderem zespołu stał się Raphinha. Brazylijczyk po przyjściu na Camp Nou nie spełniał pokładanych w nim nadziei i niewiele brakowało, aby rozstał się z zespołem. Wszystko zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni po przyjściu Flicka, który wyraźnie znalazł sposób na poprawę gry Raphinhi. Od wielu miesięcy ofensywny zawodnik imponuje formą, liczbami i wpływem na drużynę.

Dlatego z dużym zaskoczeniem można było przyjąć ostatnie informacje, które popłynęły z Hiszpanii. Dotyczyły one możliwego odejścia Brazylijczyka w najbliższym okienku transferowym. Doniesienia te rozeszły się dość szerokim echem i do niedawna nie było pewne, czy faktycznie jest coś na rzeczy, czy to tylko jedne z wielu medialnych spekulacji dotyczących roszad w Barcelonie.

Raphinha ostro o swojej przyszłości. Poważne słowa w kierunku dziennikarza

W ostatnich dniach zaczęły pojawiać się zgoła odmienne informacje i m.in. "Marca" informowała, że Raphinha nigdzie nie zamierza się ruszać i jest cenionym zawodnikiem przez Flicka. Wszelkie wątpliwości rozwiał sam zawodnik, który udzielił wywiadu ESPN. Piłkarz w dość ostrych słowach odniósł się do medialnych doniesień o jego możliwym rozstaniu z Barceloną i zarzucił dziennikarzowi kłamstwa na jego temat, które mają się powtarzać regularnie.

"Od kiedy dołączyłem do Barcelony spekuluje się o moim odejściu. Chyba niektórym nie podoba się, że mnie tu widzą. Zwłaszcza prasie. Jest jedna osoba, która po prostu kłamie" - wypalił Brazylijczyk, choć nie wskazał z nazwiska, o kim mówi. "Dziennikarz, który napisał ten artykuł o możliwości mojego odejścia, napisał też inne nieprawdziwe rzeczy na mój temat. Twierdził, że spotkałem się z klubem, że w prywatnych rozmowach wyraziłem swoje wątpliwości i że nie wiem, czy zostanę w Barcelonie, czy nie" - dodał.

"Ten gość tylko kłamie. Za każdym razem publikuje jakieś informacje, które powinien zignorować. Zawsze lub prawie zawsze są to kompletnie nieprawdziwe rzeczy, które wychodzą z jego ust" - stwierdził Raphinha.

Piłkarz ubrany w różowy strój sportowy z numerem 11 stoi na murawie stadionu, podciąga koszulkę do góry pokazując fragment brzucha, w tle rozmazane postaci innych zawodników oraz trybuny z kibicami.
RaphinhaOli ScarffAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z opaską kapitańską prowadzi piłkę podczas meczu na zielonej murawie, w tle widoczni inni zawodnicy i stadionowe trybuny.
RaphinhaMATTHIEU MIRVILLEAFP
