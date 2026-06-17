Gwiazdorski transfer Realu Madryt. To już potwierdzone. Jest komunikat

Fani piłki nożnej żyją mistrzostwami świata, ale jeszcze w ich trakcie do treningów wróci wiele z najważniejszych klubów świata. Jose Mourinho wraca do Realu Madryt i poprowadzi swój pierwszy trening w poniedziałek 13 lipca. Wraz z Florentino Perezem intensywnie pracują nad ułożeniem kadry na przyszły sezon. Na Estadio Santiago Bernabeu obserwujemy prawdziwą ofensywę transferową.

Ibrahima Konate, Denzel Dumfries to nazwiska, których ściągnięcie prezes już potwierdził, ale nie pojawiły się oficjalne komunikaty. To kwestia czasu. Oświadczenia wydano już w sprawie Marca Cucurelli, a dziś także Bernardo Silvy.

Real Madryt i Bernardo Silva doszli do porozumienia, na mocy którego będzie on piłkarzem Realu Madryt przez kolejne dwa sezony, do 30 czerwca 2028 roku

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Mourinho, Konate, Dumfries, Cucurella, Silva. Gorące lato w Realu Madryt

To jeden z najważniejszych ruchów "Los Blancos", którzy po zeszłorocznym odejściu Luki Modricia mieli duże problemy z obsadą roli konstruktora akcji.

Wydawało się, że reprezentant Portugalii może trafić do Atletico Madryt. Później sporo pisało się o Barcelonie. 9 czerwca do gry wszedł Real i był bardzo konkretny, według mediów domknął sprawę w zaledwie 36 godzin. Bardzo miał go chcieć Mourinho, który buduje skład na swoją modłę.

- Mam dużo opcji, szanuję wszystkie zespoły. Ostatecznie poszukam tego, który mnie chce, gdzie będę czuł, że mnie chcą naprawdę - powiedział Silva jeszcze 8 dni temu. Teraz jego przyszłość jest już wyjaśniona. Jeśli "The Special One" faktycznie był wielkim orędownikiem jego transferu, to niejako pragnienie piłkarza zostało spełnione.

10 sierpnia będzie obchodził 32. urodziny. Ostatnich 9 sezonów spędził w Manchesterze City, rozegrał dla niego 460 meczów. Stał się jednym z najważniejszych elementów składanki Pepa Guardioli. 30 czerwca wygaśnie jego umowa z "The Citizens". Silva jest 109-krotnym reprezentantem swojego kraju. Obecnie przebywa na mundialu, o 19:00 będąca jednym z faworytów do złota Portugalia zagra z Demokratyczną Republiką Konga.

Bernardo Silva Conor Molloy AFP

Zdjęcie: Bernardo Silva i Joao Cancelo OLI SCARFF / AFP AFP

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