1 stycznia to ważny moment dla piłkarzy, którym sześć miesięcy później kończą się kontrakty z klubami. Od pierwszego dnia nowego roku mogą oni swobodnie i w sposób legalny negocjować z innymi klubami na własną rękę. Teoretycznie tyczy się to też Roberta Lewandowskiego, choć on akurat jest raczej daleko od decyzji co do przyszłości.

Inaczej jest w przypadku Leona Goretzki. Środkowy pomocnik gra w Bayernie Monachium od 2018 roku, ale wygląda na to, że nadchodzi koniec tego etapu. Mistrzowie Niemiec nie są za bardzo zainteresowani znaczącym przedłużeniem kontraktu, jeśli już to optują raczej za krótką prolongatą i z dość niską pensją dla zawodnika.

Leon Goretzka powoli szuka nowego pracodawcy. Mówi się m.in. o Barcelonie

Jego pozycja w zespole Vincenta Kompany'ego jest specyficzna - w tym sezonie w 80 proc. meczów Bundesligi wychodził w podstawowym składzie, rozegrał łącznie 60 proc. minut, ale jest pomijany w Champions League, tam po 6 kolejkach ma na koncie tylko godzinę na boisku.

Nie jest do końca zadowolony z postawy zarządu Bayernu, który próbował go sprzedać wbrew jego woli. Postanowił zostać i dzięki czystej determinacji stopniowo stał się kluczowym zawodnikiem Kompany'ego

Jak czytamy w "Mundo Deportivo", 30-latek zaczął rozważać inne opcje na dalszą karierę i miał już się skontaktować z Hansim Flickiem, że chętnie zagrałby znowu pod jego wodzą. Jego sytuację monitoruje też rzekomo Atletico Madryt, Tottenham, Napoli i Juventus.

"Linia pomocy Barcelony jest obecnie w pełni zabezpieczona przez De Jonga, Pedriego, Casado, Bernala, Gaviego, Fermina, Olmo i Erica Garcię. Najważniejsze jest jednak zdanie Flicka. Zobaczymy, czy rozważy w pewnym momencie pozyskanie kolejnego pomocnika" - piszą w artykule Ferran Martinez i Fernando Polo.

Goretzka dla "Die Roten" rozagrał już 287 spotkań, strzelił w nich 46 goli.

Hansi Flick o kłopotach z La Liga w kontekście Ligi Mistrzów. WIDEO ASSOCIATED PRESS © 2025 Associated Press

Leon Goretzka David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Leon Goretzka Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hansi Flick GONGORA/NurPhotoNurPhoto via AFP AFP