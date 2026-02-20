Gwiazdor Realu uderzył rywala w twarz. Trwa burza. Skarga już wpłynęła, możliwa kara

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Hiszpańskie media informują, że Real Madryt nie jest jedynym klubem, który wnosi oficjalną skargę do UEFA po meczu Ligi Mistrzów. Teraz dowiadujemy się, że Benfica również ma swoje zastrzeżenia. Portugalski klub przekazał organizacji materiały obciążające jednego z kluczowych piłkarzy "Królewskich". Teraz domagają się wyciągnięcia wobec niego stosownych konsekwencji, co nie wydarzyło się na boisku.

Piłkarze drużyny Realu Madryt w niebieskich strojach oraz zawodnik w czerwonym stroju w trakcie emocjonującej akcji na boisku, widoczne napięcie i bezpośrednia konfrontacja fizyczna pomiędzy zawodnikami.
Benfica złożyła oficjalną skargę na Fede ValverdePhoto by BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS / BRAZIL PHOTO PRESS VIA AFPAFP

O meczu Benfica - Real Madryt w Lidze Mistrzów nadal jest bardzo głośno. Głównie za sprawą rasistowskiego skandalu, jaki wybuchł po golu Viniciusa Juniora.

Gianluca Prestianni, zakrywając usta koszulką, miał nazwać brazylijczyka "małpą", co jest wyzwiskiem na tle rasistowskim. Piłkarz od razu poskarżył się na to sędziemu, a następnie odmówił dalszej gry.

Mecz dokończono, ale Gianluca Prestianni zakończył go już jako największy piłkarski rasista. Nie ma, co prawda, dowodów na to, że piłkarz użył właśnie tego określenia. W tym momencie jest to "słowo przeciwko słowu".

Samo zasłonięcie twarzy koszulką już może jednak sugerować, że z jego ust musiały paść mocne słowa. Ale czy rasistowskie? W tej sprawie nadal trwa dochodzenie, ponieważ Real Madryt przekazał UEFA materiały dowodowe rzekomo obciążające Argentyńczyka.

Benfica również wnosi skargę. Chce ukarania Fede Valverde

Okazuje się, że nie tylko Real Madryt po tamtym meczu ma swoje zażalenia. Benfica również wniosła do UEFA oficjalną skargę. 

Portugalski klub uważa, że Fede Valverde za uderzenie w twarz Samuela Dahla w 83. minucie meczu pozostało bezkarne, a należała się za nie czerwona kartka. Tak również tę sytuację ocenił profil "Archivo VAR", który zawsze zamieszcza swoją interpretację kontrowersyjnych sytuacji boiskowych.

Federico Valverde na tamten faul nie otrzymał nawet żółtej kartki. Benfica domaga się wyciągnięcia wobec niego konsekwencji po upływie czasu. "Mundo Deportivo" podaje, że skarga dotarła już do UEFA.

- Zgłoszenie to, o ile nie nastąpią żadne niespodziewane zmiany, spowoduje wszczęcie przez UEFA specjalnego postępowania w celu zebrania dodatkowych informacji i podjęcia decyzji, czy zdarzenie to stanowi podstawę do nałożenia sankcji na Urugwajczyka - podają katalońskie media.

Napięta atmosfera między obiema drużynami i szalone okoliczności sprawiają, że rewanż na Santiago Bernabeu, który zostanie rozegrany w najbliższą środę, zapowiada się szalenie emocjonująco.

Można spodziewać się bardzo napiętej atmosfery na boisku. Real Madryt w tym meczu będzie bronił jednobramkowej przewagi.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Ujawniono prawdę. Ważne wieści dla Lewandowskiego. Jest inaczej niż wszyscy myśleli

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Fede Valverde celebrujący kolejne trafienie w barwach Realu Madryt
Fede Valverde celebrujący kolejne trafienie w barwach Realu MadrytPAUL ELLIS / AFPAFP
Rodrygo i Fede Valverde
Rodrygo i Fede ValverdeJAIME REINA / AFPAFP
Federico Valverde
Federico ValverdePIERRE-PHILIPPE MARCOUAFP
Adrian Siemieniec: Stać nas na lepszą grę, nawet z takim przeciwnikiemPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja