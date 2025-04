Gwiazdor Realu obraził się na kibiców. Hiszpanie są wściekli. Napisali to wprost

W niedzielny wieczór Real Madryt do ostatnich minut drżał o wynik meczu 32. kolejki La Liga przeciwko Athletikowi Bilbao. Bohaterem okazał się Federico Valverde, który tuż przed zakończeniem spotkania zdobył gola na wagę zwycięstwa. Wcześniej do siatki trafił także Vinicius Junior, jednak jego bramka została anulowana. Hiszpańskie media zwróciły uwagę na zachowanie Brazylijczyka po trefieniu do siatki, które - łagodnie mówiąc - nie było zbyt pozytywne. "Bernabeu stopniowo przestało go lubić" - pisze "Marca".