Gwiazdor Realu Madryt rozmawia z FC Barceloną. Chcą zemsty za Figo

Mowa o tym, co wydarzyło się latem 2000 roku. Wówczas doszło do zdecydowanie najgłośniejszego transferu między tymi ekipami. "Królewscy" zgłosili się bowiem do Luisa Figo, który pisał w tamtym czasie wspaniałą historię w barwach "Dumy Katalonii". Portugalczyk przyjął ofertę ze stolicy Hiszpanii i w lipcu oficjalnie przeniósł się do Realu Madryt za kwotę 60 milionów euro.