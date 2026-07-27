Real Madryt ma za sobą dość mierną kampanię 2025/2026 w trakcie której "Los Blancos" m.in. uciekło mistrzostwo kraju, które trafiło do FC Barcelona. Nowy sezon ma być jednak nowym otwarciem dla zespołu ze stolicy Hiszpanii - a przynajmniej na to wskazują wszelkie ruchy klubu.

Przede wszystkim angaż na Santiago Bernabeu otrzymał - będący następcą Alvaro Arbeloi - Jose Mourinho, który wraca do Realu po kilkunastu latach przerwy. To jednak oczywiście nie wszystko - Florentino Perez i spółka już zaczęli mocno mieszać w składzie.

Do drużyny jak na razie trafili Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marc Cucurella czy Denzel Dumfries, a na ostatniej prostej ma być też transfer Yana Diomande. To lato stało się jednak wśród "Królewskich" również czasem pewnych pożegnań.

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Czas pożegnań w Realu. Camavinga na wylocie, dostał już sygnał od Mourinho

Z ekipą rozstali się Carvajal, Ceballos, Alaba i Garcia - i na tym raczej się nie skończy. Coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje, że przed nami być może ostatnie tygodnie w których Eduardo Camavinga będzie przyodziewać białą koszulkę.

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Jak poinformował dziennikarz esRadio Sergio Valentin, Mourinho miał już odbyć z Francuzem rozmowę twarzą w twarz w której wprost stwierdził, że pomocnik nie będzie mógł liczyć na wiele minut na boisku w najbliższym sezonie.

"Klub szuka dla niego opcji dotyczącej transferu, choć Camavinga na razie powiedział, że nie chce odchodzić" - dodał Valentin. Pytanie, czy futbolista zaryzykuje możliwe zepchnięcie na margines patrząc na fakt, że jego obecna umowa ważna jest jeszcze do 2029 r.

Eduardo Camavinga niegdyś był jedną z istotniejszych postaci w Realu - ostatnio jednak ma wyraźnie zły okres i notuje spadek formy, stąd też ponawiające się wieści o jego możliwym odsprzedaniu. "Los Merengues" rozpoczną sezon 26/27 w La Lidze meczem z Espanyolem 22 sierpnia - do tego czasu zapewne będą oni chcieli mieć wszelkie sprawy związane ze składem ostatecznie rozstrzygnięte...

Eduardo Camavinga GUILLERMO MARTINEZ AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP





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