Gwiazdor City blisko Realu, nagle wkroczyła Barcelona. Potężny zwrot akcji

Rodri jeszcze nie tak dawno przechodził naprawdę trudny czas - jesienią 2024 roku zerwał on więzadło krzyżowe w prawym kolanie i kontuzja ta skutecznie wykluczyła go z gry przez niemal całą resztę sezonu.

Kampania 25/26 nie była również w jego wykonaniu wybitna, czemu trudno się dziwić po tak długiej pauzie, natomiast w trakcie mistrzostw świata 2026... pomocnik odżył i znowu błyszczał wielką formą.

Rodri nie tylko wygrał z kadrą Hiszpanii cały turniej, ale też został wybrany najlepszym zawodnikiem mundialu, a to automatycznie też zwiększyło jego szansę na sięgnięcie po Złotą Piłkę. Do tego widać pewne wzmożenie jeśli mowa o zainteresowaniu nim na rynku transferowym.

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Głównym kandydatem do pozyskania 30-latka miał stać się Real Madryt, z którym sam gracz miał zresztą osiągnąć wstępne porozumienie. Niedawno jednak Fabrice Hawkins z RMC Sport poinformował też o wzięciu futbolisty na celownik przez PSG oraz... FC Barcelona.

W tym drugim przypadku sprawa zdaje się nabierać konkretniejszych kształtów - Oriol Domenech w programie "Tot Costa" w Catalunya Radio stwierdził, że "Blaugrana" mocno sonduje pozyskanie Rodriego i zdążyła się już skontaktować z otoczeniem piłkarza.

Choć żadna oficjalna oferta jak dotychczas się nie pojawiła, to zdecydowanie można mówić o "ruchu w interesie". Gdyby cała operacja powiodła się "Barcy" to byłoby bez dwóch zdań jedno z najbardziej spektakularnych przejęć zawodnika spod nosów "Królewskich" w historii.

Obecna umowa Hiszpana z Manchesterem City ważna jest już tylko do czerwca 2027 roku, więc "Obywatele" mają obecnie tak naprawdę ostatnią szansę na sprzedanie Rodriego z pokaźnym zyskiem. Portal Transfermarkt wycenia go na 55 mln euro.

Rodri z pucharem mistrzostw świata FRANCK FIFE AFP

Rodri Sebastian Frej/REPORTER East News

Rodri STEFAN KOOPS AFP





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