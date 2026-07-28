Gwiazdor City blisko Realu, nagle wkroczyła Barcelona. Potężny zwrot akcji
Rodri ma za sobą naprawdę fantastyczne mistrzostwa świata 2026 w trakcie których nie tylko sięgnął ze swymi kolegami po puchar, ale i zdobył indywidualnie nagrodę MVP turnieju. Piłkarz od dawna był na celowniku licznych europejskich gigantów, ale te wydarzenia jedynie podbiły zainteresowanie jego osobą. Gdy wydawało się już, że jest on o krok od dołączenia do Realu Madryt, nagle do akcji wkroczyła FC Barcelona...
Rodri jeszcze nie tak dawno przechodził naprawdę trudny czas - jesienią 2024 roku zerwał on więzadło krzyżowe w prawym kolanie i kontuzja ta skutecznie wykluczyła go z gry przez niemal całą resztę sezonu.
Kampania 25/26 nie była również w jego wykonaniu wybitna, czemu trudno się dziwić po tak długiej pauzie, natomiast w trakcie mistrzostw świata 2026... pomocnik odżył i znowu błyszczał wielką formą.
Rodri nie tylko wygrał z kadrą Hiszpanii cały turniej, ale też został wybrany najlepszym zawodnikiem mundialu, a to automatycznie też zwiększyło jego szansę na sięgnięcie po Złotą Piłkę. Do tego widać pewne wzmożenie jeśli mowa o zainteresowaniu nim na rynku transferowym.
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Barcelona ruszyła po Rodriego. Kolejne niepokojące wieści dla Realu Madryt
Głównym kandydatem do pozyskania 30-latka miał stać się Real Madryt, z którym sam gracz miał zresztą osiągnąć wstępne porozumienie. Niedawno jednak Fabrice Hawkins z RMC Sport poinformował też o wzięciu futbolisty na celownik przez PSG oraz... FC Barcelona.
W tym drugim przypadku sprawa zdaje się nabierać konkretniejszych kształtów - Oriol Domenech w programie "Tot Costa" w Catalunya Radio stwierdził, że "Blaugrana" mocno sonduje pozyskanie Rodriego i zdążyła się już skontaktować z otoczeniem piłkarza.
Choć żadna oficjalna oferta jak dotychczas się nie pojawiła, to zdecydowanie można mówić o "ruchu w interesie". Gdyby cała operacja powiodła się "Barcy" to byłoby bez dwóch zdań jedno z najbardziej spektakularnych przejęć zawodnika spod nosów "Królewskich" w historii.
Obecna umowa Hiszpana z Manchesterem City ważna jest już tylko do czerwca 2027 roku, więc "Obywatele" mają obecnie tak naprawdę ostatnią szansę na sprzedanie Rodriego z pokaźnym zyskiem. Portal Transfermarkt wycenia go na 55 mln euro.