Gwiazdor chce zostać w Barcelonie, możliwy zwrot akcji. Enigmatyczny wpis

Paweł Czechowski

Sezon 2025/2026 w Hiszpanii już oficjalnie za nami, a to oznacza, że niebawem na dobre ruszy fala rozstrzygnięć związanych z dalszą grą niektórych zawodników w licznych klubach z Primera Division. W przypadku FC Barcelona jesteśmy już oczywiście pewni np. odejścia Roberta Lewandowskiego, ale sporo też dzieje się wokół jednego z jego kolegów z szatni FCB. Ten jest ponoć skłonny do znaczących poświęceń, by pozostać w szeregach "Dumy Katalonii"...

Joao Cancelo z piłkarzami FC Barcelona w bordowo-granatowych koszulkach podczas celebracji gola na stadionie.
Joao Cancelo (w środku) może zostać na dłużej w FC Barcelona

FC Barcelona zakończyła kampanię 2025/2026 w glorii ekipy mogącej poszczycić się podwójną koroną - "Blaugrana" sięgnęła bowiem po Superpuchar Hiszpanii oraz krajowe mistrzostwo, w obu przypadkach odprawiając z kwitkiem swych największych rywali z Realu Madryt.

Przed "Dumą Katalonii" teraz intensywny czas związany z roszadami w składzie - jest już pewne, że zespół z Camp Nou będzie musiał znaleźć nową "dziewiątkę" w miejsce odchodzącego Roberta Lewandowskiego, ale interesująco zaczęła też wyglądać sytuacja obrońcy Joao Cancelo.

Portugalczyk trafił do "Barcy" w styczniu - notabene zaliczając swój wielki powrót po 1,5 sezonu nieobecności w FCB - w ramach wypożyczenia z saudyjskiego Al-Hilal i z marszu stał się istotnym elementem w układance Hansiego Flicka.

Teraz zaś 31-latek zamieścił dosyć tajemniczy wpis w relacji na Instagramie, który wygląda jak wypowiedź osoby trzeciej o futboliście. "Barcelona to nie tylko klub, to scena, gdzie piłka nożna przekształca się w sztukę, gdzie wybitni piłkarze tworzą historię. Joao urodził się dla tego stylu, dla tej koszulki, dla tego wyzwania" - pada m.in. w tekście.

Niejako w uzupełnieniu dla tej specyficznej deklaracji dziennikarz "Diario Sport", Lluis Miguelsanz, przekazał, że planem Cancelo jest pozostanie w "Blaugranie" przez dwa kolejne lata, a następnie zakończenie kariery w Benfice, której jest wychowankiem.

Jedyny problem polega na tym, że Al-Hilal raczej nie będzie chciało wypuścić piłkarza za darmo, po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron. "Niebieska Fala" zażądałaby tu ok. 10 mln euro i choć nie wydaje się to wygórowaną ceną, to i tak może nieco odstraszać włodarzy mistrzów Hiszpanii. Sam Joao Cancelo jednak jest skłonny mocno obniżyć swoje zarobki, by dopiąć wymarzony dla siebie scenariusz.

Negocjacje w tej sprawie mają już na dobre trwać.

