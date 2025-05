Gwiazdor chce grać z Lewandowskim i Yamalem. "Jest zdesperowany"

Do pięknego futbolu Flick wspólnie z piłkarzami dołożył także tytuły, bo choć nie udało się zdobyć Ligi Mistrzów, to do gabloty Barcelony wstawiony został kolejny Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla, co więcej w obu finałach Barcelona okazała się lepsza od Realu Madryt. Wydaje się, a właściwie wszystko wskazuje na to, że pozostało kilka dni do tego, aby "Blaugrana" przypieczętowała także mistrzostwo La Liga i odebrała puchar z rąk Realu Madryt.