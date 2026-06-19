Wszystkie drużyny rozegrały już przynajmniej po jednym meczu na tegorocznym mundialu. W pierwszej kolejce kilku zawodników postrzeganych jako wschodzące gwiazdy futbolu, zostalo uwiarygodnionych.

Opinie na temat gry największych światowych gwiazd piłki również są jednomyślne. Messi, Kane, Mbappe, Vinicius czy Olise zachwycyli. Ronaldo, Pedri, Raphinha, Vitinha i Dembele rozczarowali. Pojawiło się również kilku nieoczywistych bohaterów, jak np. Vozinha - bramkarz Cabo Verde, który zatrzymał Hiszpanię.

Garcia wybrał. Ten zawodnik na mundialu zrobił na nim największe wrażenie

Eric Garcia, gwiazda FC Barcelona i reprezentant Hiszpanii został zapytany o to, który zawodnik na mundialu zrobił na nim największe wrażenie.

- Jeśli chodzi o poszczególnych zawodników to skoro Messi już nikogo nie zaskakuje, to wymieniłbym Diomandé, bo bardzo podobał mi się jego występ - odpowiedział Eric Garcia.

Yan Diomande nie strzelil, co prawda, bramki przeciwko Ekwadorowi. Nie zanotował nawet asysty w spotkaniu wygranym przez Wybrzeże Kości Słoniowej (1:0). Przez całe spotkanie zachwycał jednak swoimi dryblingami i dobrymi podaniami.

Iworyjczyk to jeden z tych piłkarzy, którzy uwiarygodnili się jako wschodzące gwiazdy futbolu. 19-latek obecnie jest piłkarzem RB Lipsk, ale wiele wkazuje na to, że latem zmieni barwy klubowe.

Zainteresowany jego pozyskaniem jest Liverpool. The Reds rzekomo złożyli ofertę opiewającą na 100 milionów euro. Została ona jednak odrzucona. Możliwe, że odpowiedź byłaby pozytywna, gdyby na stole wylądowało 20 lub 30 mlionów więcej.

RB Lipsk musi być świadomy tego, że o zatrzymanie Diomande w klubie latem będzie szalenie trudno. Wielki transfer jest raczej nieunikniony.

Yan Diomande i jego Wybrzeże Kości Słoniowej w drugiej kolejce zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Jeśli wygrają, będą już pewni awansu do 1/16 finału mistrzostw świata.

W ostatnim meczu fazy grupowej Iworyjczycy zmierzą się z Curacao. Tam beda oczywiście murowanym faworytem do zwycięstwa.

Eric Garcia MARCEL VAN DORST AFP

Yan Diomande i Piero Hincapie CHARLY TRIBALLEAU AFP

Yan Diomande w meczu z Ekwadorem ABDA14LHAMID HOAYBAAY AFP





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