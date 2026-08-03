Tematem numer jeden w katalońskich mediach od kilku dni jest przyszłość Ferrana Torresa. Strzelec gola, który dał Hiszpanii mistrzostwo świata, ma jeszcze rok ważnego kontraktu z FC Barcelona. Jeszcze do niedawna wydawało się, że umowa zostanie przedłużona, a sam zawodnik nie myśli o przeprowadzce do innego klubu. Jednak podczas mundialu zaczęły docierać z Hiszpanii wieści, że Torresem zainteresowane jest PSG.

Wówczas po kilku dniach medialnych spekulacji temat przycichł. Pojawiły się relacje z obozu piłkarza, że ten jest przekonany o swojej przyszłości w Barcelonie i czeka na nowy kontrakt. Jednak sprawa wróciła jak bumerang i to ze zdwojoną siłą. Pod koniec lipca ponownie zrobiło się głośno o możliwych przenosinach napastnika do stolicy Francji, a te wieści niepokoją fanów z Camp Nou.

Torres zabrał głos ws. swojej przyszłości. Rozpalił i tak gorącą atmosferę

Przede wszystkim dlatego, że po odejściu Roberta Lewandowskiego, klub wciąż nie znalazł następcy Polaka, a próby ściągnięcia Juliana Alvareza spełzły na niczym i trudno uwierzyć, aby reprezentant Argentyny miał dołączyć do Barcelony. Gdyby plotki o możliwym odejściu Torresa się sprawdziły, Blaugrana zostałaby bez nominalnego napastnika, co wielu kibicom się nie podoba, choć sam Hansi Flick uważa, że znalazłby odpowiednie rozwiązanie.

Teraz sam Torres zabrał głos ws. swojej przyszłości. Jednak piłkarz dolał oliwy do ognia, bo jego wypowiedź na antenie NBC wywołała jedynie jeszcze więcej spekulacji. Hiszpan został zapytany przez dziennikarzy, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. "Mam ważny kontrakt z Barceloną, ale w piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo. Chcę podjąć właściwą decyzję. Na razie jeszcze nie wiem" - powiedział Torres.

Dla katalońskich mediów to wiadomość numer jeden i portale żyją wypowiedzią hiszpańskiego zawodnika. Napastnik został również zapytany, czy ma swój wymarzony klub. Odpowiedział jedynie, że jego marzeniem jest "być szczęśliwym". Wiele wskazuje na to, że saga z możliwym odejściem Torresa z Barcelony może trwać jeszcze przez jakiś czas i być głównym tematem w Katalonii.

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Ferran Torres DAVID ALIAGA AFP





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