Diaz i Rashford faworytami do transferu. Kto trafi do Barcelony

W przeciwieństwie do Diaza, Rashford miał zacząć wywierać naciski na swojego aktualnego pracodawcę, którym pozostaje Manchester United. Po wypożyczeniu do Aston Villi wrócił on na Old Trafford, gdzie nie ma już dla niego miejsca w ekipie Rubena Amorima.