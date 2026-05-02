Gwiazda Realu Madryt na wylocie z klubu. Dopiero walczył o Złotą Piłkę, dziś już go nie chcą
Wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu 2025/2026 na niwie klubowej. Ten był kompletnie nieudany dla Realu Madryt, który prawdopodobnie nie wygra żadnego trofeum. Taki stan rzeczy sprawia, że "Królewscy" muszą przewietrzyć szatnię. Madrycka "Marca" zdradza, że z klubem pożegna się piłkarz, który jeszcze kilkanaście miesięcy temu bił się o Złotą Piłkę.
Real Madryt kwiecień rozpoczynał z wiarą, że będzie w stanie powalczyć o dwa trofea. Czysto teoretycznie łatwiej było w Lidze Mistrzów, gdzie droga była nieco krótsza, ale rywale mocniejsi. Ostatecznie ten najbardziej prestiżowy turniej w piłce klubowej zakończył się dla Realu na ćwierćfinale.
W tymże "Królewscy" przegrali po pasjonującym dwumeczu z Bayernem Monachium. W La Liga sytuacja jest praktycznie przegrana. Praktycznie, bo Real ma jeszcze matematyczną szansę na przegonienie Barcelony. Trudno powiedzieć jednak, czy ktokolwiek w Madrycie jeszcze w to wierzy.
Legenda Realu mówi "adios". Będzie pożegnanie
Po sezonie bez wątpienia w kadrze Realu dojdzie do wielu przetasowań. Od dawna mówi się o kilku transferach do klubu, ale także tych z klubu. W kontekście gotówkowego odejścia mówi się najwięcej o Viniciusie Juniorze. Brazylijczykowi latem 2027 roku wygasa bowiem kontrakt z klubem.
Jego przyszłość pozostaje niewiadomą. Inaczej jest w przypadku piłkarza, który razem z Viniciusem walczył o Złotą Piłkę w 2024 roku. Mowa o Danim Carvajalu. Według doniesień "Marki" dla doświadczonego prawego defensora kariera w zespole Realu Madryt właśnie dobiega końca.
W sobotę klub ogłosił, że prawy obrońca doznał kontuzji stopy. Przez nią nie zagra w El Clasico, ale być może wróci na ostatni mecz z sezonu z Athletic Bilbao. Według dziennikarzy madryckiego dziennika to spotkanie będzie pożegnaniem Carvajala z kibicami na Santiago Bernabeu.
"Nie przedłuży kontraktu z Realem Madryt, jest dla niego praktycznie niemożliwe, żeby znalazł się w kadrze na Mistrzostwa Świata i mało prawdopodobne, żeby zagrał jeszcze w tym sezonie. Carvajal pożegnał się ze wszystkim" - czytamy. W tym momencie legendarny prawy obrońca ma w barwach Realu 448 występów. Wygrał aż 26 trofeów.