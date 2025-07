Gwiazda chce wziąć sprawy we własne ręce. To byłby wymarzony scenariusz dla Barcelony

Tego lata bardzo dużo dzieje się wokół Barcelony, a przede wszystkim jej kadry na nowy sezon. Mistrz Hiszpanii w pierwszej kolejności zajął się obsadą bramki. Do klubu przyszedł z Espanyolu Joan Garcia, a dodatkowo przedłużono umowę z Wojciechem Szczęsnym. W wizji trenera Hansiego Flicka to właśnie ta dwójka ma w nadchodzącym sezonie rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie. Trwa batalia o "uwolnienie się" od niechcianego w klubie Marca-Andre ter Stegena.

Dużą porażkę działacze FC Barcelona odnieśli w kwestii transferu Nico Williamsa. Skrzydłowy reprezentacji Hiszpanii miał być naprawdę blisko przenosin do Katalonii. Na przeszkodzie stanęły m.in. oczekiwania zawodnika w kontekście gwarancji zarejestrowania do rozgrywek. Finalnie Williams do Barcelony nie trafi. Przypieczętowało to przedłużenie kontraktu z Athletic Bilbao aż do 2035 roku.

Wraca temat transferu Lusia Diaza. Duża szansa dla Barcelony

Barcelona po fiasku negocjacji z Williamsem nie zamierza zrezygnować ze sprowadzenia skrzydłowego. Według doniesień medialnych bliski transferu ma być zawodnik Manchesteru United Marcus Rashford. Wiele uwagi poświęcano również Luisowi Diazowi. Zawodnika Liverpoolu Katalończycy bardzo chętnie widzieliby w swoich szeregach. Temat stanął w momencie, gdy mistrz Anglii doprecyzował, ile chce otrzymać za swojego zawodnika. Według Lluisa Miguelsanza z "Diario Sport" miała to być kwota oscylująca wokół kwoty 82 milionów euro. Dla Barcelony to zdecydowanie za dużo.

Nowy trop w tej sprawie rzucili dziennikarze "Mundo Deportivo" Fernando Polo oraz Roger Torelló. Według nich nastąpił pewien zwrot. Działacze Barcelony mają mieć informacje, wedle których Luis Diaz jest bardzo zdeterminowany, by przejść do mistrza Hiszpanii. Wszak jak twierdzą informacje wypływające z otoczenia samego piłkarza, byłoby to dla niego spełnienie dziecięcych marzeń.

"Mundo Deportivo" poinformowało, że Luis Diaz w najbliższym czasie ma zakomunikować włodarzom Liverpoolu chęć odejścia do Barcelony. Na ten ruch trzeba będzie jednak chwilę poczekać. Kolumbijczyk musi brać pod uwagę, że w obliczu niedawnej śmierci zawodnika Liverpoolu Diogo Joty, musi podejść do tego tematu z niebywałym wyczuciem.

Na korzyść Barcelony bez wątpienia wpływa fakt, że Diaz ma nie chcieć oczekiwać w swoim kontrakcie klauzuli rozwiązania kontraktu w sytuacji, gdy klub nie będzie w stanie go zarejestrować do rozgrywek. Presja ze strony zawodnika to jedno. Nie jest jednak powiedziane, że Liverpool zdecyduje się na sfinalizowanie transferu na warunkach przedstawionych przez pozostałe strony transakcji. Barcelona swojego potencjalnego zawodnika wycenia na kwotę około 60 milionów euro i nie ma zamiaru płacić za niego więcej. Włodarzom "Dumy Katalonii" nie pozostaje w tym momencie nic innego jak baczna obserwacja kolejnego ruchu Diaza, a także reakcji angielskiego klubu.

Polskie piłkarki na Euro! Rozmowa Aleksandry Szutenberg z Natalią Padilla-Bidas materiały promocyjne

Luis Diaz PAUL ELLIS / AFP AFP

Piłkarze FC Barcelona MATTHIEU MIRVILLE AFP