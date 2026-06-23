Gwiazda Barcelony skreślona, nagły zwrot akcji. Zapadła zaskakująca decyzja

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Za parę dni Robert Lewandowski przestanie być oficjalnie zawodnikiem FC Barcelona, a jego odejście może zapoczątkować prawdziwą falę rozstań. A przynajmniej tak widzą to dziennikarze w Hiszpanii. Wskazano, że skreślone zostały dwie kolejne gwiazdy, a decyzja władz "Dumy Katalonii" w tej kwestii postrzegana byłaby wręcz za szokującą. Doszło jednak do zwrotu akcji, którego mało kto mógł się spodziewać.

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Jules Kounde i Lamine YamalUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP) / X.com @FCBarcelonaAFP

Zdecydowanie jednymi z najbardziej rozczarowujących zawodników Barcelony w sezonie 2025/26 byli Alejandro Balde i Jules Kounde. Hiszpan przestał się praktycznie rozwijać, o czym najpiej świadczy stracone pod koniec zeszłej kampanii miejsce w podstawowym składzie na rzecz 32-letniego Joao Cancelo.

Kounde natomiast mocno obniżył loty, a w wielu spotkaniach raził brakiem koncentracji. Nikłe było także jego wsparcie dla Lamine Yamala z prawej strony boiska. Nic więc dziwnego, że zaczęły pojawiać się pogłoski na temat możliwego rozstania z bocznymi defensorami.

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"MARCA" podała, że zarówno Balde, jak i Kounde zostali wystawieni na listę sprzedażową, a "Duma Katalonii" bez większych sentymentów by się z nimi rozstała. Doniesienia skonktrowali jednak żurnaliści z redakcji "SPORT".

Według ich wiedzy, zarówno Hiszpan jak i Francuz wciąż postrzegani są jako ważne ogniwa kadry Flicka. FC Barcelona na ten moment zakłada, że pozostaną oni w klubie na kolejny sezon. Wynika z tego, że doszło do zwrotu akcji ws. gwiazd mistrzów Hiszpanii.

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Ponadto, gdyby Barca zdecydowała się na sprzedaż Kounde, decyzja taka, wobec braku zmienników na jego pozycję, byłaby co najmniej zaskakująca. Żeby nie powiedzieć "szokująca".

Gwiazdy Barcelony na dwóch różnych biegunach.

Kounde mimo słabszego okresu ma niepodważalną pozycję w jedenastce Francuzów - zagrał od pierwszej minuty zarówno przeciwko Senegalowi, jak i Irakowi. Dużo gorzej przedstawia się pozycja Balde.

Luis de la Fuente zrezygnował w ogóle z powołania dla wychowanka "Blaugrany" i nie wziął go na mundial, co musiało stanowić dla niego spory cios. Stagnację w karierze lewego defensora dobrze obrazuje jego spadek wartości rynkowej. Pod koniec 2025 roku wyceniany był według "Transfermarkt" na 60 milionów euro. Obecnie jest to wartość o 10 milionów mniejsza, ale na pewno mocno jeszcze spadnie w związku z brakiem występów na mistrzostwach świata.

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