Gwiazda Barcelony na dłużej w klubie, jest konkret. W mediach aż huczy

FC Barcelona zimą nie próżnuje jeśli mowa o ruchach na rynku transferowym - do klubu w ramach wypożyczeń trafili bowiem Joao Cancelo oraz 19-letni Patricio Pacifico, który zapewne zostanie skierowany na razie do rezerw. Z drużyny za to został odprawiony Marc-Andre ter Stegen, który co najmniej do końca czerwca będzie bronił barw Girony.

Równie istotne co tego typu przenosiny są dla włodarzy FCB jednak sprawy przedłużania kontraktów - najbardziej palące są tu rozstrzygnięcia dotyczące Roberta Lewandowskiego, którego po czterech latach gry na Camp Nou i Estadi Olimpic czekać będzie być może rozbrat z "Dumą Katalonii", oraz Marcusa Rashforda, wypożyczonego z Manchesteru United. Co ciekawe jednak znacznie prędzej miało tu dojść do zgody ws. gwiazdora, którego dotychczasowa umowa była formalnie ważna do... 2029 roku.

Fermin Lopez na (jeszcze) dłużej w Barcelonie. Szczegóły już ustalone

Mowa konkretnie o Ferminie Lopezie, na ten moment już nieodzownym elemencie układanki trenera Hansiego Flicka. Jak bowiem podał Fabrizio Romano, zawodnik miał dojść do porozumienia z "Barcą" ws. prolongaty kontraktu do 2031 roku.

Rozwiń

Czekać go będzie oczywiście pewna, na razie jeszcze niesprecyzowana, podwyżka zarobków, a zdaniem Victora Navarro z COPE "oficjalka" w jego sprawie powinna pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Fernando Polo z "Mundo Deportivo" wskazał ponadto, ze klauzula odstępnego ma zostać w jego przypadku niezmieniona - i tak opiewa ona na zawrotne 500 mln euro.

Fermin Lopez notuje fantastyczne liczby. Kolejna szansa na popis w... Lidze Mistrzów

Takie zabezpieczenia nie mogą jednak dziwić - Fermin Lopez ostatnio urasta wręcz do rangi jednego z absolutnych liderów klubu. Dość powiedzieć, że w siedmiu ostatnich występach jedynie dwukrotnie zdarzało mu się nie zaliczać co najmniej jednej bramki lub asysty.

Następną szansę na popis na murawie 22-latek będzie mieć 28 stycznia, kiedy to FC Barcelona zmierzy się z FC Kopenhaga w ramach kończącej się już fazy ligowej Ligi Mistrzów.

Fermin Lopez Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Fermin Lopez Photo by GONGORA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski i Fermin Lopez Urbanandsport AFP

Bloki w meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - InPost ChKS Chełm. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport