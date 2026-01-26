Gwiazda Barcelony na dłużej w klubie, jest konkret. W mediach aż huczy
Dwie najbardziej palące kwestie związane z kontraktami w FC Barcelona dotyczą bez dwóch zdań napastników - a konkretnie Roberta Lewandowskiego i Marcusa Rashforda, których sytuacja po prostu musi się wyklarować do najbliższego lata. "Blaugrana" jednak patrzy w tym przypadku również w sposób dalekosiężny i stara się zabezpieczyć - tam gdzie to jest możliwe - losy kluczowych graczy z wyprzedzeniem sięgającym wielu sezonów. Hiszpańskie - i nie tylko - media wydają się obecnie zgodne - jeden z tego typu procesów właśnie dobiega końca.
FC Barcelona zimą nie próżnuje jeśli mowa o ruchach na rynku transferowym - do klubu w ramach wypożyczeń trafili bowiem Joao Cancelo oraz 19-letni Patricio Pacifico, który zapewne zostanie skierowany na razie do rezerw. Z drużyny za to został odprawiony Marc-Andre ter Stegen, który co najmniej do końca czerwca będzie bronił barw Girony.
Równie istotne co tego typu przenosiny są dla włodarzy FCB jednak sprawy przedłużania kontraktów - najbardziej palące są tu rozstrzygnięcia dotyczące Roberta Lewandowskiego, którego po czterech latach gry na Camp Nou i Estadi Olimpic czekać będzie być może rozbrat z "Dumą Katalonii", oraz Marcusa Rashforda, wypożyczonego z Manchesteru United. Co ciekawe jednak znacznie prędzej miało tu dojść do zgody ws. gwiazdora, którego dotychczasowa umowa była formalnie ważna do... 2029 roku.
Michniewicz ujawnił po czasie, miał propozycję ze słynnej kadry. Nie do wiary, kto miał być jego asystentem
Fermin Lopez na (jeszcze) dłużej w Barcelonie. Szczegóły już ustalone
Mowa konkretnie o Ferminie Lopezie, na ten moment już nieodzownym elemencie układanki trenera Hansiego Flicka. Jak bowiem podał Fabrizio Romano, zawodnik miał dojść do porozumienia z "Barcą" ws. prolongaty kontraktu do 2031 roku.
Czekać go będzie oczywiście pewna, na razie jeszcze niesprecyzowana, podwyżka zarobków, a zdaniem Victora Navarro z COPE "oficjalka" w jego sprawie powinna pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Fernando Polo z "Mundo Deportivo" wskazał ponadto, ze klauzula odstępnego ma zostać w jego przypadku niezmieniona - i tak opiewa ona na zawrotne 500 mln euro.
Fermin Lopez notuje fantastyczne liczby. Kolejna szansa na popis w... Lidze Mistrzów
Takie zabezpieczenia nie mogą jednak dziwić - Fermin Lopez ostatnio urasta wręcz do rangi jednego z absolutnych liderów klubu. Dość powiedzieć, że w siedmiu ostatnich występach jedynie dwukrotnie zdarzało mu się nie zaliczać co najmniej jednej bramki lub asysty.
Następną szansę na popis na murawie 22-latek będzie mieć 28 stycznia, kiedy to FC Barcelona zmierzy się z FC Kopenhaga w ramach kończącej się już fazy ligowej Ligi Mistrzów.