Gruchnęły wieści ws. Szczęsnego i Lewandowskiego. Flick był bezwzględny

Spotkania 1/8 finału Pucharu Króla miały być formalnością dla największych ekip w Hiszpanii. Dobę przed meczem Barcelony byliśmy już świadkami ogromnej, o ile nie największej sensacji w tegorocznych rozgrywkach, a więc odpadnięcia Realu Madryt z drugoligowym Albacete.

Teraz oczy kibiców z Póływspy Iberyjskiego i nie tylko zwróciły się w kierunku Santander, gdzie tamtejszy Racing rywalizuje z Barceloną i z pewnością ma chrapkę na powtórzenie wyczynu Albacete. Polscy fani mogli w szczególności wyczekiwać wyjściowych składów "Blaugrany" zastanawiając się, czy Hansi Flick postawi na Roberta Lewandowskiego lub Wojciecha Szczęsnego, a może obu jednocześnie. I wieści płynące z Hiszpanii nie są optymistyczne.

Hansi Flick zdecydował. Potwierdziło się ws. Szczęsnego i Lewandowskiego, wielki cios

Już w czwartkowy poranek hiszpańska prasa oceniała, że niemiecki szkoleniowiec z pewnoscią da odpocząć Robertowi Lewandowskiemu po zmaganiach w Superpucharze Hiszpanii. "Tek" z kolei znów usiądzie na ławce, a bronić będzie Joan Garcia lub Marc-Andre ter Stegen, który przeciez bronił już w tych rozgrywkach, stając między słupkami w poprzedniej rundzie, w starciu z Guadalajarą.

Alejandro Davidovich Fokina - Valentin Vacherot. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Wszystkie największe media sportowe w Hiszpanii, "Marca", "Mundo Deportivo", "AS" oraz "Sport" zgodnie wskazywały, że między słupkami najpewniej stanie Joan Garcia i tak się stało.

W pierwszym składzie nie pojawi się także Robert Lewandowski oraz Raphinha. Lamine Yamal wyjdzie obok Ferrana Torresa. Wielki powrót w pierwszym składzie mógł zaliczyć z kolei Ronald Araujo, jednak jego nazwisko również znajduje się na liście rezerwowych.

Skład Barcelony: Joan Garcia - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Alejandro Balde - Marc Casado, Marc Bernal - Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford - Ferran Torres.

Rozwiń

Wojciech Szczęsny i Hansi Flick Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Hansi Flick zdecydował ws. Wojciecha Szczęsnego przed meczem Ligi Mistrzów z Olympiakosem FABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP / Jose Breton AFP

Decyzja Hansiego Flicka mogła zaskoczyć Roberta Lewandowskiego JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PL AFP