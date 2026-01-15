Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gruchnęły wieści ws. Szczęsnego i Lewandowskiego. Flick był bezwzględny

Rozgrywki Pucharu Króla miały stanowić przestrzeń dla Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkach w poprzedniej rundzie musiał jednak ustąpić i to Marc-Andre ter Stegen pojawił się na murawie. Okazuje się, że przełomu w sprawie Polaka nie będzie. Hansi Flick zdecydował, że Polak kolejne spotkanie obejrzy z ławki. Co więcej, dołączy do niego tym razem Robert Lewandowski.

Po lewej stronie mężczyzna w stroju piłkarskim FC Barcelony podczas meczu, po prawej stronie mężczyzna w jasnej koszulce bramkarskiej stojący przy ławce rezerwowych.
Robert Lewandowski i Wojciech SzczęsnyEurasia Sport Images, Europa Press SportsGetty Images

Spotkania 1/8 finału Pucharu Króla miały być formalnością dla największych ekip w Hiszpanii. Dobę przed meczem Barcelony byliśmy już świadkami ogromnej, o ile nie największej sensacji w tegorocznych rozgrywkach, a więc odpadnięcia Realu Madryt z drugoligowym Albacete.

Teraz oczy kibiców z Póływspy Iberyjskiego i nie tylko zwróciły się w kierunku Santander, gdzie tamtejszy Racing rywalizuje z Barceloną i z pewnością ma chrapkę na powtórzenie wyczynu Albacete. Polscy fani mogli w szczególności wyczekiwać wyjściowych składów "Blaugrany" zastanawiając się, czy Hansi Flick postawi na Roberta Lewandowskiego lub Wojciecha Szczęsnego, a może obu jednocześnie. I wieści płynące z Hiszpanii nie są optymistyczne.

Hansi Flick zdecydował. Potwierdziło się ws. Szczęsnego i Lewandowskiego, wielki cios

Już w czwartkowy poranek hiszpańska prasa oceniała, że niemiecki szkoleniowiec z pewnoscią da odpocząć Robertowi Lewandowskiemu po zmaganiach w Superpucharze Hiszpanii. "Tek" z kolei znów usiądzie na ławce, a bronić będzie Joan Garcia lub Marc-Andre ter Stegen, który przeciez bronił już w tych rozgrywkach, stając między słupkami w poprzedniej rundzie, w starciu z Guadalajarą.

Wszystkie największe media sportowe w Hiszpanii, "Marca", "Mundo Deportivo", "AS" oraz "Sport" zgodnie wskazywały, że między słupkami najpewniej stanie Joan Garcia i tak się stało.

W pierwszym składzie nie pojawi się także Robert Lewandowski oraz Raphinha. Lamine Yamal wyjdzie obok Ferrana Torresa. Wielki powrót w pierwszym składzie mógł zaliczyć z kolei Ronald Araujojednak jego nazwisko również znajduje się na liście rezerwowych.

Skład Barcelony: Joan Garcia - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Alejandro Balde - Marc Casado, Marc Bernal - Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford - Ferran Torres.

Piłkarz w stroju bramkarza przygotowuje się do gry, zakładając rękawice, w prawym górnym rogu widoczne zdjęcie mężczyzny w niebieskiej koszulce na tle rozmytego stadionu.
Wojciech Szczęsny i Hansi FlickMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
Mężczyzna w średnim wieku w granatowej kurtce z poważnym wyrazem twarzy, w tle rozmazana żółto-niebieska sceneria, w prawym górnym rogu wstawione koło z młodszym mężczyzną ubranym w sportową bluzę.
Hansi Flick zdecydował ws. Wojciecha Szczęsnego przed meczem Ligi Mistrzów z OlympiakosemFABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFP / Jose BretonAFP
Decyzja Hansiego Flicka mogła zaskoczyć Roberta Lewandowskiego
Decyzja Hansiego Flicka mogła zaskoczyć Roberta LewandowskiegoJOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PLAFP

