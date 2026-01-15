Gruchnęły wieści ws. Szczęsnego i Lewandowskiego. Flick był bezwzględny
Rozgrywki Pucharu Króla miały stanowić przestrzeń dla Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkach w poprzedniej rundzie musiał jednak ustąpić i to Marc-Andre ter Stegen pojawił się na murawie. Okazuje się, że przełomu w sprawie Polaka nie będzie. Hansi Flick zdecydował, że Polak kolejne spotkanie obejrzy z ławki. Co więcej, dołączy do niego tym razem Robert Lewandowski.
Spotkania 1/8 finału Pucharu Króla miały być formalnością dla największych ekip w Hiszpanii. Dobę przed meczem Barcelony byliśmy już świadkami ogromnej, o ile nie największej sensacji w tegorocznych rozgrywkach, a więc odpadnięcia Realu Madryt z drugoligowym Albacete.
Teraz oczy kibiców z Póływspy Iberyjskiego i nie tylko zwróciły się w kierunku Santander, gdzie tamtejszy Racing rywalizuje z Barceloną i z pewnością ma chrapkę na powtórzenie wyczynu Albacete. Polscy fani mogli w szczególności wyczekiwać wyjściowych składów "Blaugrany" zastanawiając się, czy Hansi Flick postawi na Roberta Lewandowskiego lub Wojciecha Szczęsnego, a może obu jednocześnie. I wieści płynące z Hiszpanii nie są optymistyczne.
Hansi Flick zdecydował. Potwierdziło się ws. Szczęsnego i Lewandowskiego, wielki cios
Już w czwartkowy poranek hiszpańska prasa oceniała, że niemiecki szkoleniowiec z pewnoscią da odpocząć Robertowi Lewandowskiemu po zmaganiach w Superpucharze Hiszpanii. "Tek" z kolei znów usiądzie na ławce, a bronić będzie Joan Garcia lub Marc-Andre ter Stegen, który przeciez bronił już w tych rozgrywkach, stając między słupkami w poprzedniej rundzie, w starciu z Guadalajarą.
Wszystkie największe media sportowe w Hiszpanii, "Marca", "Mundo Deportivo", "AS" oraz "Sport" zgodnie wskazywały, że między słupkami najpewniej stanie Joan Garcia i tak się stało.
W pierwszym składzie nie pojawi się także Robert Lewandowski oraz Raphinha. Lamine Yamal wyjdzie obok Ferrana Torresa. Wielki powrót w pierwszym składzie mógł zaliczyć z kolei Ronald Araujo, jednak jego nazwisko również znajduje się na liście rezerwowych.
Skład Barcelony: Joan Garcia - Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Alejandro Balde - Marc Casado, Marc Bernal - Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford - Ferran Torres.