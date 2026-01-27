Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gruchnęły wieści ws. Realu. Ogłosili wielki sukces, Barcelona w tarapatach

Łukasz Olszewski

W czasie, kiedy w Realu Madryt trwał wieki kryzys związany ze słabnącą pozycją byłego już trenera Xabiego Alonso, FC Barcelona nie była w stanie zbudować ogromnej przewagi, co teraz może odbić się czkawką "Blaugranie". Hiszpańska "Marca" odtrąbiła bowiem ogromny sukces Realu, który może wszystko zmienić w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii.

Kiedy Xabi Alonso obejmowałReal Madryt, zupełnie inaczej wyobrażano sobie współpracę jednej z ikon "Królewskich" z nowymi zawodnikami. Ta przygoda skończyła jednak już po przegranym przez Real Superpucharze Hiszpanii, w fatalnej atmosferze.

Zespół przejął Alvaro Arbeloa i nie miał łatwego zadania. Szatnia ekipy ze stolicy Hiszpanii była strasznie podzielona i niewiele rzeczy działało tak, jak powinno - co skończyło się upokorzeniem i odpadnięciem z Pucharu Króla z Albacete. Teraz jednak wszystko wygląda inaczej, na co uwagę zwracają hiszpańskie media.

Nie mieli zamiaru czekać. Ogłoszono wielki sukces Realu, w takim momencie

- Pierwsza misja wykonana - imformuje już z tytułu "Marca". - Najważniejszym celem Arbeloi, mającym na celu wzmocnienie zespołu, jest zjednoczenie szatni - czytamy dalej dowiadując się, jaki to sukces zdążył osiągnąć nowy trener "Królewskich" w tak krótkim czasie.

Tamtejsi dziennikarze od razu wskazują, że różnica pomiędzy drużyną Xabiego Alonso i Arbeloi jest ogromna i widoczna gołym okiem.

- Poprawa warunków pracy i powrót zawodników do gry po tym, jak stracili zaangażowanie. Motywujące komunikaty, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, bezwarunkowa obrona zawodników, niemal ojcowska opieka, gesty i szczegóły dotyczące uznania… Krótko mówiąc, maksymalne zaangażowanie w relacje i bliskość z zawodnikami, empatia i budowanie relacji opartej na szacunku i zaufaniu - wyliczają to, co Arbeloa wprowadził do ośrodka treningowego Realu.

Zmiany na Estadio Santiago Bernabeu widać gołym okiem. Po porażce w Pucharze Króla, "Królewscy" wygrali trzy kolejne mecze - pokonali 2:0 Levante, 6:1 AS Monaco i 2:1 Villarreal na wyjeździe.

