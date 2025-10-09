Groźba wykluczenia, a teraz takie wieści. Szczęsny bez wyboru, klamka zapadła

Kontuzja Joana Garcii przytrafiła się Barcelonie w prawdopodobnie możliwie najgorszym momencie. Hiszpan opuścił niezwykle ważne mecze z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów i z Sevillą w La Liga. Między słupkami zastąpić go musiał Wojciech Szczęsny. Oba starcia na nieszczęście dla Polaka zakończyły się porażkami.

Joan Garcia kontuzjowany. Szczęsny musiał zastąpić kolegę

Zaraz po tym, jak Garcia przeszedł operację, zaczęły się spekulacje, jak długo będzie pauzował. Optymistyczny wariant zakładał, że Hiszpan wróci przed ligowym El Clasico, zaplanowanym na 26 października.

Za takim rozwiązaniem optował również w jednym z ostatnich wywiadów sam Szczęsny. Polak zadeklarował, że w jego opinii to młodszy kolega po fachu powinien bronić dostępu do bramki w rywalizacji z Realem Madryt.

Szczerze mu życzę, by jak najszybciej doszedł do zdrowia. I nie liczę na to, że sam wystąpię w El Clasico

W ostatnich dniach media rozpalała dyskusja na temat tego, czy Garcię spotka podobny los, co w ubiegłym sezonie Marca-Andre ter Stegena. Pojawiły się głosy, że jeśli rekonwalescencja zacznie się przedłużać, zostanie on wyrejestrowany, a w jego miejsce w kadrze pojawi się Niemiec. "SPORT" wykluczył jednak taki scenariusz.

W Barcelonie zwrot akcji przed El Clasico. Szczęsny jednak bez wyboru?

W czwartek z Hiszpanii, a konkretnie od dziennikarzy "Mundo Deportivo" nadeszły wieści, które mogły zaskoczyć Szczęsnego. Jak informują żurnaliści, powrót Joana Garcii na El Clasico wydaje się obecnie mało realny. Hansi Flick raczej nie będzie w tej sytuacji ryzykował.

Wszystko wskazuje zatem na to, że "Tek" nie ma wyboru - musi stanąć na wysokości zadania i bronić bramki Barcy także w rywalizacji z Realem Madryt. A jego ostatnie wypowiedzi sugerują, że wolałby, aby to zadanie przypadku młodszemu koledze.

