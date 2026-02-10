Gorąco ws. Mbappe. W Hiszpanii burza. Nagle pojawia się nazwisko Szczęsnego

Kylian Mbappe pierwszy sezon w barwach Realu Madryt miał udany tylko połowicznie. Francuz nie wprowadził się dobrze do drużyny. Choć liczby w pewnym stopniu go broniły, to samą grą bardzo rozczarowywał. W 2025 rok wszedł jednak z impetem i nie wytracił go do startu sezonu 2025/2026.

Ten rozpoczął się dla niego absolutnie znakomicie. Pod wodzą Xabiego Alonso od pierwszego momentu błyszczy i nie zmieniło się to także, gdy drużynę przejął Alvaro Arbeloa. W tym sezonie klubowym 27-latek już 38 razy pokonywał bramkarzy drużyn przeciwnych, a doliczając reprezentację ma na koncie aż 43 strzelone gole.

Szczęsny na świeczniku. Polak jako jedyny zatrzymał Mbappe

Wiele z tych trafień miało miejsce w bardzo sprzyjających okolicznościach. Mbappe bowiem aż piętnastokrotnie w tym sezonie podchodził do punktu oddalonego od bramki o jedenaście metrów, aby wykonać rzut karny. W Realu Madryt karnych wykonywał aż trzynaście, co oczywiście nie umknęło uwadze hiszpańskich mediów.

"Valencia kontra Real Madryt: Mbappe przypieczętował zwycięstwo strzałem z punktu wykonania rzutu karnego, ale tym razem z gry otwartej" - zauważyli ironicznie dziennikarze "Mundo Deportivo" po ostatnim ligowym meczu "Królewskich", który Real wygrał 2:0 na trudnym terenie z Valencią.

W Hiszpanii, szczególnie w Katalonii o częstotliwości przyznawania rzutów karnych Realowi w tym sezonie pisze się bardzo dużo. Najbardziej korzysta na tym oczywiście właśnie Mbappe, choć Francuz dwa karne podarował także Viniciusowi. W tym momencie na scenę "wchodzi" Wojciech Szczęsny.

Polak od dawna siedzi na ławce rezerwowych, ale może pochwalić się niewiarygodnym wyczynem. To właśnie on był bowiem tym bramkarzem, który powstrzymał Mbappe z rzutu karnego. Zrobił to jako jedyny w tym sezonie. W tamtym momencie parada Polaka pozwoliła Barcelonie utrzymać się "przy życiu" w ligowym El Clasico.

Bez wątpienia wyczyn Szczęsnego jest imponujący. Przy prawie stuprocentowej skuteczności Francuza z punktu wykonywania "jedenastek" zatrzymanie najlepszego strzelca La Liga jest warte podkreślenia. Dzięki temu "Szczena" ma w swoim CV obronione karne Mbappe i Leo Messiego.

Kylian Mbappe jest już raczej pewny tytułu króla strzelców La Liga w sezonie 2024/25 AFP

Gwiazdor Realu Madryt Kylian Mbappe oraz snajper FC Barcelona Robert Lewandowski Cesar Manso / AFP / Jose Manuel Alvarez Rey / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP

