Gorąco wokół przyszłości Szczęsnego. Barcelona zdecydowała, jest komunikat

FC Barcelona żyje obecnie wieloma zagadnieniami personalnymi, ale jednym z najważniejszych, a może nawet najważniejszym jest to, czy Wojciech Szczęsny zostanie w klubie na kolejny sezon. W tym momencie można powiedzieć, iż istnieje spora szansa na to, że tak właśnie się stanie. Od ostatecznej decyzji ws. Polaka zależeć będzie to, jak "Duma Katalonii" zachowa się podczas najbliższego letniego okna transferowego.