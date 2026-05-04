Gorąco wokół Mbappe. Zapytali Francuza o El Clasico. Kluczowe wieści dla Barcelony

Ostatnie tygodnie wokół osoby Kyliana Mbappe nie należały do spokojnych. Francuz od swojego powrotu do gry po kontuzji musi mierzyć się ze sporą krytyką. Ta spotykała go z różnych względów. Podstawą są jednak oczywiście wyniki sportowe, gdyby Real wyglądał świetnie, nikt o pozostałych kwestiach by nie mówił.

Fakt jest jednak taki, że od powrotu Kyliana Real wyglądał tragicznie. "Królewscy" odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów, a w walce o wygraną La Liga pozostają już jedynie matematycznie. Dodatkowo kibice mają spore zastrzeżenia co do odpowiedniego zachowania Mbappe poza boiskiem.

Mbappe w El Clasico? Francuz odpowiada

Ogromną dysputę w Hiszpanii wywołał wyjazd Mbappe do Włoch z partnerką w trakcie rehabilitacji. Ta sytuacja miała się także nie spodobać w szatni "Królewskich". W związku z kontuzją i wyjazdem Francuz nie mógł zagrać w ligowym meczu z Espanyolem. Zagadką pozostaje także jego obecność w nadchodzącym El Clasico.

Mbappe wrócił do Hiszpanii w niedzielny wieczór. Dzień później został "przyłapany" przez dziennikarzy "El Chiringuito" w swoim samochodzie podczas rozdawania autografów. Francuz został zapytany o jego obecność w El Clasico. Jego odpowiedź musi przynajmniej nieco zaskakiwać.

- Nie rozumiem - odpowiedział krótko Francuz, ucinając dyskusję. Można się zastanawiać, czy jego celem nie było powiedzenie w tym przypadku "nie wiem". Hiszpańscy dziennikarze donoszą bowiem, że w środę Mbappe ma przejść kluczowe badania, które określą, czy będzie gotowy do gry w niedzielę.

Po drugiej bramce Kylian Mbappe (nr 9) miał prawo wierzyć, że właśnie zapracował na miano bohatera El Clasico

