Gorąco wokół Mbappe. Zapytali Francuza o El Clasico. Kluczowe wieści dla Barcelony
Real Madryt wciąż może marzyć o zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii, choć potrzebuje do tego cudu. Pierwszy krok "Królewscy" muszą wykonać na Camp Nou. Tam w niedzielę 10 maja zostanie rozegrane drugie ligowe El Clasico w tym sezonie. Składy obu drużyn dalekie będą od galowych, a niewiadomą pozostaje występ Kyliana Mbappe. Francuz sam zabrał głos w kwestii tej zagadki.
Ostatnie tygodnie wokół osoby Kyliana Mbappe nie należały do spokojnych. Francuz od swojego powrotu do gry po kontuzji musi mierzyć się ze sporą krytyką. Ta spotykała go z różnych względów. Podstawą są jednak oczywiście wyniki sportowe, gdyby Real wyglądał świetnie, nikt o pozostałych kwestiach by nie mówił.
Fakt jest jednak taki, że od powrotu Kyliana Real wyglądał tragicznie. "Królewscy" odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów, a w walce o wygraną La Liga pozostają już jedynie matematycznie. Dodatkowo kibice mają spore zastrzeżenia co do odpowiedniego zachowania Mbappe poza boiskiem.
Mbappe w El Clasico? Francuz odpowiada
Ogromną dysputę w Hiszpanii wywołał wyjazd Mbappe do Włoch z partnerką w trakcie rehabilitacji. Ta sytuacja miała się także nie spodobać w szatni "Królewskich". W związku z kontuzją i wyjazdem Francuz nie mógł zagrać w ligowym meczu z Espanyolem. Zagadką pozostaje także jego obecność w nadchodzącym El Clasico.
Mbappe wrócił do Hiszpanii w niedzielny wieczór. Dzień później został "przyłapany" przez dziennikarzy "El Chiringuito" w swoim samochodzie podczas rozdawania autografów. Francuz został zapytany o jego obecność w El Clasico. Jego odpowiedź musi przynajmniej nieco zaskakiwać.
- Nie rozumiem - odpowiedział krótko Francuz, ucinając dyskusję. Można się zastanawiać, czy jego celem nie było powiedzenie w tym przypadku "nie wiem". Hiszpańscy dziennikarze donoszą bowiem, że w środę Mbappe ma przejść kluczowe badania, które określą, czy będzie gotowy do gry w niedzielę.