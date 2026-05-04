Gorąco wokół Mbappe. Zapytali Francuza o El Clasico. Kluczowe wieści dla Barcelony

Rafał Sierhej

Oprac.: Rafał Sierhej

Real Madryt wciąż może marzyć o zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii, choć potrzebuje do tego cudu. Pierwszy krok "Królewscy" muszą wykonać na Camp Nou. Tam w niedzielę 10 maja zostanie rozegrane drugie ligowe El Clasico w tym sezonie. Składy obu drużyn dalekie będą od galowych, a niewiadomą pozostaje występ Kyliana Mbappe. Francuz sam zabrał głos w kwestii tej zagadki.

Kylian Mbappe
Kylian MbappeLars BaronGetty Images

Ostatnie tygodnie wokół osoby Kyliana Mbappe nie należały do spokojnych. Francuz od swojego powrotu do gry po kontuzji musi mierzyć się ze sporą krytyką. Ta spotykała go z różnych względów. Podstawą są jednak oczywiście wyniki sportowe, gdyby Real wyglądał świetnie, nikt o pozostałych kwestiach by nie mówił.

Reprezentant Polski zapytany o transfer Lewandowskiego. Padł kierunek. "Rozmawialiśmy"

Fakt jest jednak taki, że od powrotu Kyliana Real wyglądał tragicznie. "Królewscy" odpadli z rozgrywek Ligi Mistrzów, a w walce o wygraną La Liga pozostają już jedynie matematycznie. Dodatkowo kibice mają spore zastrzeżenia co do odpowiedniego zachowania Mbappe poza boiskiem.

Mbappe w El Clasico? Francuz odpowiada

Ogromną dysputę w Hiszpanii wywołał wyjazd Mbappe do Włoch z partnerką w trakcie rehabilitacji. Ta sytuacja miała się także nie spodobać w szatni "Królewskich". W związku z kontuzją i wyjazdem Francuz nie mógł zagrać w ligowym meczu z Espanyolem. Zagadką pozostaje także jego obecność w nadchodzącym El Clasico.

Miss mundialu w padoku F1. Nie do wiary, w co się ubrała, mechanicy aż zaniemówili

Mbappe wrócił do Hiszpanii w niedzielny wieczór. Dzień później został "przyłapany" przez dziennikarzy "El Chiringuito" w swoim samochodzie podczas rozdawania autografów. Francuz został zapytany o jego obecność w El Clasico. Jego odpowiedź musi przynajmniej nieco zaskakiwać.

- Nie rozumiem - odpowiedział krótko Francuz, ucinając dyskusję. Można się zastanawiać, czy jego celem nie było powiedzenie w tym przypadku "nie wiem". Hiszpańscy dziennikarze donoszą bowiem, że w środę Mbappe ma przejść kluczowe badania, które określą, czy będzie gotowy do gry w niedzielę.

Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu Madryt
Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu MadrytPIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / David Ramos/Getty ImagesAFP
piłkarz Realu Madryt w białym stroju w dynamicznym biegu kontroluje piłkę na murawie stadionu podczas meczu, w tle rozmyta widownia
Kylian MbappeOSCAR DEL POZOAFP
Po drugiej bramce Kylian Mbappe (nr 9) miał prawo wierzyć, że właśnie zapracował na miano bohatera El Clasico
Po drugiej bramce Kylian Mbappe (nr 9) miał prawo wierzyć, że właśnie zapracował na miano bohatera El ClasicoAFP
DJB: Sieciówka - 04.05.26 [WIDEO]Polsat Box GoPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja