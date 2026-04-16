Gorąco wokół Lewandowskiego, a tu nagły zwrot. Realny głośny powrót, piłkarz Barcelony już się określił

Ekipie Hansiego Flicka nie udało się wyrównać osiągnięcia z poprzedniego sezonu i FC Barcelona nie awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. Choć piłkarzom z Camp Nou udało się dość szybko odrobić straty z pierwszego starcia z Atletico Madryt, bramka Ademoli Lookmana i brak skuteczności w drugiej połowie sprawiły, że Duma Katalonii po raz kolejny musiała pożegnać się z marzeniami o triumfie w Champions League.

Barcelona może się teraz skupić na lidze hiszpańskiej, gdzie z dziewięcioma punktami przewagi nad Realem Madryt prowadzi w tabeli i jest na dobrej drodze, aby po raz drugi z rzędu wywalczyć tytuł mistrzów Hiszpanii. W stoli Katalonii zdają sobie jednak sprawę, że wzmocnienia kadry są niezbędne, aby w kolejnym sezonie walczyć o wymarzone zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Można się spodziewać, że w Barcelonie dojdzie do sporych zmian kadrowych.

Rashford może wrócić do Manchesteru. Barcelona miała już podjąć decyzję

A te wiązać będą się również z kilkoma odejściami z zespołu. Wciąż gorący jest temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Na ten moment wciąż nie można wykluczyć żadnej ewentualności. Zwrot nastąpił natomiast w sprawie Marcusa Rashforda. Jeszcze do niedawna w Hiszpanii panowało przekonanie, że Anglik będzie wykupiony przez Barcelonę z Manchesteru United i na dłużej zostanie na Camp Nou. Najnowsze doniesienia sugerują zupełnie inny przebieg wydarzeń.

Z informacji, jakie podaje m.in. Javi Miguel oraz kataloński "Sport" wynika, że negocjacje dotyczące pozostania Rashforda w Blaugranie straciły na intensywności i przede wszystkim po stronie klubu jest coraz mniejsza wola wykupienia zawodnika. Ma to wynikać z gorszej formy, jaką ostatnio prezentuje Rashford i z faktu, że trzeba byłoby zapłacić za niego 30 milionów euro. Te dwa argumenty mają przeważać za odejściem Anglika.

Sam zawodnik miał natomiast wyrazić chęć powrotu do Manchesteru United, z którego jest wypożyczony do Barcelony. Warto jednak pamiętać, że ofensywny piłkarz ostatni raz w drużynie "Czerwonych Diabłów" wystąpił pod koniec 2024 roku, gdyż później był wypożyczony do Aston Villi. Powrót Rashforda na Old Trafford byłby niewątpliwie sporym wydarzeniem dla angielskiego futbolu.

Marcus Rashford, Robert Lewandowski Petr David Josek East News

Marcus Rashford JOSE BRETON AFP

"Lewandowski ma już swoje lata". Roman Kosecki szczerze po meczu Barcelony w Lidze Mistrzów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport