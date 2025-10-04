Gorąco w Barcelonie, walka z czasem przed Clasico. Hansi Flick ujawnił

FC Barcelona szykuje się do kolejnego meczu LaLiga. Mistrzowie Hiszpanii na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zagrają z Sevillą (niedziela, godzina 16:15), by poprawić nastroje po gorzkiej domowej porażce 1:2 z Paris Saint-Germain. Jak zawsze dzień przed spotkaniem odbyła się konferencja prasowa Hansiego Flicka.

Głównym tematem było zdrowie Lamine'a Yamala. Jest trochę zamieszania. W piątek 18-latek znalazł się w gronie powołanych na zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii przez Luisa de la Fuente, ale po kilku godzinach ta decyzja została wycofana. Dlaczego? "Duma Katalonii" wydała komunikat, że jej prawoskrzydłowy w dalszym ciągu czuje ból w okolicach kości łonowej.

To wszystko przypomniało sytuację z września, kiedy młody zawodnik musiał pojechać na kadrę mimo dyskomfortu we wspomnianym miejscu.

Hansi Flick miał wtedy pretensje. - Wyszedł na boisko z bólem, dali mu środki przeciwbólowe, żeby mógł grać. Rozegrał ponad 70 minut w obu meczach, nawet podczas trzech bramek przewagi. To nie jest dbanie o zawodników, jestem zasmucony [...] Być może warto chronić młodych. Prawie nie mówię po hiszpańsku, a selekcjoner po angielsku. Ale komunikacja z reprezentacją mogłaby ulec poprawie - grzmiał.

Flick kontra de la Fuente, Niemiec łagodzi napięcie. "Nie mam żadnych złych odczuć"

Teraz sprawa wróciła. De la Fuente miał znowu swoje pięć minut w piątek, odbił piłeczkę. - W piłkę nożną zawsze gra się z dyskomfortem. Zaskoczyły mnie słowa Flicka, on był selekcjonerem i myślałem, że ma tę empatię do innych - powiedział rozbrajająco wprost.

Teraz Flick znowu mógł odpowiedzieć. Przyznał, że jego wrześniowe słowa były ostre. Dziennikarze zgromadzeni w sali prasowej usłyszeli kilka koncyliacyjnych wypowiedzi. - Dla mnie jest już po wszystkim, nie myślę negatywnie - podkreślił.

Chcę chronić mojego zawodnika i wspierać go. O to właśnie chodzi. Dlatego wygłosiłem te komentarze. Przyznaję, że być może zrobiłem to z większą siłą niż zwykle

Odkładając na bok tarcia między oboma szkoleniowcami, dla kibiców reprezentacji oraz "Blaugrany" najistotniejsze jest, kiedy piłkarz wróci do zdrowia. Termin powrotu do gry pozostaje jednak nieznany. To martwiące dla mistrzów Hiszpanii, na horyzoncie widać powoli konfrontację z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. Do El Clasico pozostały trzy tygodnie (niedziela 26 października, 16:15).

- Nie wiemy, kiedy wróci. Z taką kontuzją trudno to powiedzieć, bo nie jest mięśniowa. Nie wiemy, czy wróci za dwa, trzy czy cztery tygodnie, czy będzie gotowy na El Clasico. Musimy zarządzać jego minutami na boisku. Będzie wracał krok po kroku z pomocą zespołu od rehabilitacji. Zobaczymy, jak pójdzie - zaznaczył Niemiec (cyt. za "Mundo Deportivo").

