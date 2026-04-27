Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026 FC Barcelona zdecydowała się na dość interesujący ruch kadrowy. W ramach rocznego wypożyczenia szeregi zespołu zasilił bowiem Marcus Rashford, który miał poszerzyć ofensywną rotację zespołu.

Z racji na mnogość kontuzji, Anglik otrzymywał od Hansiego Flicka całkiem sporo szans na zaprezentowanie swoich umiejętności. Jego występy, choć czasami pozostawiały nieco do życzenia, nie raz przyczyniały się także do zwycięstw dumy Katalonii.

Dotychczas Rashford rozegrał w barwach Barcelony 45 meczów, zdobywając 13 goli oraz 13 asyst. Mogłoby się wydawać, że tego typu liczby powinny usatysfakcjonować włodarzy "Dumy Katalonii". Z medialnych doniesień wynika jednak, że ci nie są póki co chętni na uruchomienie klauzuli wykupu, która została zawarta w umowie wypożyczenia angielskiego skrzydłowego.

Marcus Rashford stawia sprawę jasno. To jest jego priorytet

Dziennikarze portalu "Mundo Deportivo" pokusili się o przedstawienie kibicom wizji drugiej strony. Wedle pozyskanych przez nich informacji, Marcus Rashford dopuścił się swego rodzaju "buntu" względem obecnej wizji klubu. Wciąż stawia on bowiem sobie pozostanie w Barcelonie jako absolutny priorytet. Piłkarz uważa również, że dał katalońskiej ekipie dostateczną ilość argumentów, aby ta zakończyła wszelkie wahania nt. wypełnienia klauzuli jego wykupu z Manchesteru United.

Rashford ma po swojej stronie jeden poważny argument - media donoszą, że cieszy się on przychylnością wspomnianego wcześniej Hansiego Flicka. Niemiecki trener ceni zaangażowanie oraz gotowość Anglika, mimo iż jego decyzje boiskowe nie zawsze zadowalają kibiców "Blaugrany".

Mimo to, Flick wciąż nie podjął decyzji ws. przyszłości Marcusa Rashforda. Głos trenera w dalszym ciągu jest jednym z ważniejszym w kwestii ewentualnego pozostawienia 28-latka. Co ciekawe, w ostatnim czasie hiszpańskie media wskazały, że Marcus Rashford oraz Robert Lewandowski mieli "słaby sezon" przyrównując ich liczby do Ferrana Torresa.

