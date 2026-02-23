Vinicius Junior stał się twarzą walki z rasizmem w piłce nożnej. Pierwszy raz naprawdę głośno o działaniach Brazylijczyka zmierzających do wyplenienia tego obrzydliwego zjawiska zrobiło się w maju 2023 roku. Wówczas gwiazdor Realu Madryt miał się spotkać z wrogą reakcją trybun na Estadio Mestalla.

Wśród nich pojawiły się właśnie rasistowskie obelgi. Po spotkaniu pojawiły się oświadczenia, słowa wsparcia dla Viniciusa z każdej strony. Do działania ruszyły nawet władze Brazylii. Cały świat futbolu zjednoczył się w walce z rasizmem i jednym głosem mówił, że dla takich ludzi nie ma miejsca w piłce.

Skandal w meczu Realu. Gwiazdor zawieszony, ale to nie koniec

Po tym meczu gwiazdor Realu Madryt dość regularnie spotykał się z obelgami na tle rasowym, ale nie na taką skalę, jak wówczas w Valencii. Po dwóch i pół roku wróciliśmy do punktu wyjścia, z tą różnicą, że tym razem zaangażowany ma być jeden z piłkarzy, z którymi Vinicius mierzył się w Lidze Mistrzów.

Mowa rzecz jasna o wydarzeniach z 17 lutego w Lizbonie. Real mierzył się z Benficą, Brazylijczyk strzelił przepięknego gola na 1:0 (ostatecznie okazał się zwycięski) i po zakończeniu cieszynki starł się z Argentyńczykiem - Gianlucą Prestiannim. Do sprawy włączył się Kylian Mbappe, który nasłuchiwał wszystkiego, co się dzieje.

Gdy wydawało się już, że sprawa zakończy się polubownie panowie spotkali się przy linii środkowej w przepychance słownej. Argentyńczyk zakrył usta i rzucił jakieś słowa w kierunku Viniciusa. Brazylijczyk błyskawicznie wystrzelił jak z katapulty i pobiegł do sędziego, któremu wytłumaczył, że rywal nazwał go rasistowskim określeniem "małpa".

Arbiter natychmiasty wdrożył protokół trzech kroków - pokazując symbol X stworzony ze swoich rąk. Po 10 minutach przerwy mecz wznowiono i ostatecznie dokończono, choć na trybunach nie brakowało rasistowskich zachowań ze strony kibiców. Te zostały uchywcone przez kamery.

Po meczu słowa Brazylijczyka potwierdził Kylian Mbappe. - Ale potem zawodnik Benfiki z numerem 25, nie chcę mówić jego nazwiska, nie zasługuje na to, który zaczął mówić źle. To jest nie do zaakceptowania, ale to zdarzyło się w piłce nożnej i niestety będzie się zdarzać. Ale potem on nałożył koszulkę tutaj [pokazuje usta przyp. red.] i pięć razy powiedział, że Vini to "małpa". Ja to usłyszałem - powiedział po meczu Francuz, tłumaczenie za "RealMadryt.pl".

Jasne było jednak, że na tym sprawa się nie skończy. UEFA błyskawicznie ruszyła do działania i rozpoczęła swoje śledztwo. To nie zostało zakończone, ale na dwa dni przed spotkaniem rewanżowym ogłoszono, że Argentyńczyk został tymczasowo zawieszony na jedno spotkanie i na Santiago Bernabeu się nie pojawi.

Przynajmniej tak się wydaje w tym momencie. Benfica zapowiedziała bowiem, że ma zamiar podjąć stosowne kroki, aby zmienić tę decyzję UEFA i sprawić, że piłkarz będzie dostępny do gry na domowym stadionie Realu Madryt. Właśnie dlatego zdaniem portugalskich mediów Argentyńczyk poleci z drużyną do Madrytu.

"Klub ubolewa nad tym, że zostaje pozbawiony piłkarza, podczas gdy sprawa nadal jest w toku i złoży odwołanie od tej decyzji UEFA, choć terminy proceduralne najprawdopodobniej nie będą miały żadnego praktycznego wpływu na mecz rewanżowy play-offu Ligi Mistrzów" - czytamy w komunikacie klubu z Lizbony.

Jeszcze przed oficjalnym komunikatem ws. decyzji UEFA Benfica ogłosiła, że na Bernabeu nie odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec zostanie zastąpiony przez swojego asystenta. Mecz Real Madryt - Benfica Lizbona już w środę 25 lutego. Relacja na żywo na Sport.Interia.pl

Vinicius Junior i Kylian Mbappe znaleźli się w gronie piłkarzy zagrożonych zawieszeniem AFP

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt Javier SORIANO AFP

Jose Mourinho MATTHIEU MIRVILLE AFP

