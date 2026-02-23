Gorąco przed hitem z udziałem Realu. UEFA ogłosiła ws. Viniciusa, a to nie koniec. Jest nowy komunikat

Ostatnie kilka dni w świecie piłki skupiały się głównie na rozmowie o skandalu, jakiego byliśmy świadkami w Lizbonie z udziałem Gianluci Prestianniego, Kyliana Mbappe i Viniciusa Juniora. Ten ostatni oskarżył tego pierwszego o wypowiedzenie rasistowskich określeń na murawie stadionu w Portugalii. Na dwa dni przed meczem rewanżowym UEFA zawiesiła Argentyńczyka na jeden mecz, a to nie koniec. Pojawił się bowiem kolejny komunikat zaangażowanych.

Vinicius Junior stał się twarzą walki z rasizmem w piłce nożnej. Pierwszy raz naprawdę głośno o działaniach Brazylijczyka zmierzających do wyplenienia tego obrzydliwego zjawiska zrobiło się w maju 2023 roku. Wówczas gwiazdor Realu Madryt miał się spotkać z wrogą reakcją trybun na Estadio Mestalla. 

Lewandowski na celowniku. Wydali werdykt. "Czerwona kartka" dla Polaka

Wśród nich pojawiły się właśnie rasistowskie obelgi. Po spotkaniu pojawiły się oświadczenia, słowa wsparcia dla Viniciusa z każdej strony. Do działania ruszyły nawet władze Brazylii. Cały świat futbolu zjednoczył się w walce z rasizmem i jednym głosem mówił, że dla takich ludzi nie ma miejsca w piłce. 

Skandal w meczu Realu. Gwiazdor zawieszony, ale to nie koniec

Po tym meczu gwiazdor Realu Madryt dość regularnie spotykał się z obelgami na tle rasowym, ale nie na taką skalę, jak wówczas w Valencii. Po dwóch i pół roku wróciliśmy do punktu wyjścia, z tą różnicą, że tym razem zaangażowany ma być jeden z piłkarzy, z którymi Vinicius mierzył się w Lidze Mistrzów.

Mowa rzecz jasna o wydarzeniach z 17 lutego w Lizbonie. Real mierzył się z Benficą, Brazylijczyk strzelił przepięknego gola na 1:0 (ostatecznie okazał się zwycięski) i po zakończeniu cieszynki starł się z Argentyńczykiem - Gianlucą Prestiannim. Do sprawy włączył się Kylian Mbappe, który nasłuchiwał wszystkiego, co się dzieje.

Gdy wydawało się już, że sprawa zakończy się polubownie panowie spotkali się przy linii środkowej w przepychance słownej. Argentyńczyk zakrył usta i rzucił jakieś słowa w kierunku Viniciusa. Brazylijczyk błyskawicznie wystrzelił jak z katapulty i pobiegł do sędziego, któremu wytłumaczył, że rywal nazwał go rasistowskim określeniem "małpa". 

Arbiter natychmiasty wdrożył protokół trzech kroków - pokazując symbol X stworzony ze swoich rąk. Po 10 minutach przerwy mecz wznowiono i ostatecznie dokończono, choć na trybunach nie brakowało rasistowskich zachowań ze strony kibiców. Te zostały uchywcone przez kamery.

Jest decyzja ws. skandalu z udziałem Viniciusa. UEFA nie miała litości

Po meczu słowa Brazylijczyka potwierdził Kylian Mbappe. - Ale potem zawodnik Benfiki z numerem 25, nie chcę mówić jego nazwiska, nie zasługuje na to, który zaczął mówić źle. To jest nie do zaakceptowania, ale to zdarzyło się w piłce nożnej i niestety będzie się zdarzać. Ale potem on nałożył koszulkę tutaj [pokazuje usta przyp. red.] i pięć razy powiedział, że Vini to "małpa". Ja to usłyszałem - powiedział po meczu Francuz, tłumaczenie za "RealMadryt.pl".

Jasne było jednak, że na tym sprawa się nie skończy. UEFA błyskawicznie ruszyła do działania i rozpoczęła swoje śledztwo. To nie zostało zakończone, ale na dwa dni przed spotkaniem rewanżowym ogłoszono, że Argentyńczyk został tymczasowo zawieszony na jedno spotkanie i na Santiago Bernabeu się nie pojawi.

Przynajmniej tak się wydaje w tym momencie. Benfica zapowiedziała bowiem, że ma zamiar podjąć stosowne kroki, aby zmienić tę decyzję UEFA i sprawić, że piłkarz będzie dostępny do gry na domowym stadionie Realu Madryt. Właśnie dlatego zdaniem portugalskich mediów Argentyńczyk poleci z drużyną do Madrytu.

"Klub ubolewa nad tym, że zostaje pozbawiony piłkarza, podczas gdy sprawa nadal jest w toku i złoży odwołanie od tej decyzji UEFA, choć terminy proceduralne najprawdopodobniej nie będą miały żadnego praktycznego wpływu na mecz rewanżowy play-offu Ligi Mistrzów" - czytamy w komunikacie klubu z Lizbony.

Jeszcze przed oficjalnym komunikatem ws. decyzji UEFA Benfica ogłosiła, że na Bernabeu nie odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec zostanie zastąpiony przez swojego asystenta. Mecz Real Madryt - Benfica Lizbona już w środę 25 lutego. Relacja na żywo na Sport.Interia.pl

