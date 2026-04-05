Gol Lewandowskiego i triumf Barcelony, a tu taki pech. Kontuzja za kontuzją

Można śmiało powiedzieć, że obecnie FC Barcelona zmierza już pewnym krokiem w stronę mistrzostwa Hiszpanii - po sobotnich starciach w ramach Primera Division "Duma Katalonii" ma już bowiem aż siedem punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt i wydaje się, że tylko prawdziwa katastrofa mogłaby odebrać podopiecznym Hansiego Flicka tytuł.

Odskoczenie "Królewskim" w zestawieniu było możliwe m.in. dzięki triumfowi "Barcy" nad Atletico Madryt 2:1 - i tutaj kluczową rolę odegrał Robert Lewandowski, który zdobył gola na wagę wygranej w 87. minucie.

Zwycięska Barcelona z problemami kadrowymi. Dwaj gracze z kontuzjami

Szampańskie nastroje w obozie FCB zmącił jednak do pewnego stopnia wątek problemów zdrowotnych w drużynie - Flick musiał dokonać pierwszej zmiany w składzie już w 40. minucie po tym, jak urazu doznał Ronald Araujo, zastąpiony przez Marca Bernala.

Po zmianie stron wspomniany Bernal... również złapał kontuzję i musiał być z kolei podmieniony przez Julesa Kounde. Niedługo po meczu zaś hiszpańskie media zaczęły podawać szczegóły dotyczące stanu obu futbolistów.

Araujo z drobnym urazem, nieco dłuższa przerwa Bernala. W tle kolejne starcia z Atletico

Javi Miguel, dziennikarz "Asa", wskazał, że Bernal skręcił kostkę, z kolei Gerard Romero doprecyzował, że pauza piłkarza powinna potrwać ok. 10 dni. W przypadku Araujo - wedle Romero - miało dojść z kolei dojść do nadwyrężenia mięśnia uda, ale tu czas rehabilitacji powinien być zdecydowanie krótszy.

Tym samym reprezentant Urugwaju powinien być dostępny na środowe spotkanie z... Atletico, tym razem w Lidze Mistrzów. Hiszpan zaś najprawdopodobniej opuści nie tylko kolejne starcie z "Los Rojiblancos", ale i zmagania z Espanyolem w lidze w następny weekend. Do kadry meczowej powinien powrócić na rewanż z AM w ćwierćfinale Champions League - dojdzie do niego dokładnie 14 kwietnia.

