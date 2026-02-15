Gol Lewandowskiego anulowany. Wraca koszmar Barcelony. Mamy oficjalny komunikat

Real Madryt wskoczył na pozycję lidera po sobotnim zwycięstwie nad Realem Sociedad (4:1). Przewaga "Los Blancos" nad Barceloną wynosi obecnie dwa punkty. Mistrzowie Hiszpanii swoje spotkanie rozegrają w poniedziałkowy wieczór na obiekcie nieobliczalnej Girony (21:00).

W przeddzień konfrontacji ogłoszono obsadę sędziowską tego meczu. W rolę głównego rozjemcy wcieli się Cesar Soto Grado. W obozie obrońców tytułu jego nazwisko kojarzy się wszystkim bardzo źle.

Lewandowski i spółka walczą o odzyskanie pozycji lidera. Mecz w Gironie posędziuje Cesar Soto Grado

"Mundo Deportovo" zwraca uwagę, że będzie to pierwszy mecz Barcelony po złożeniu przez nią formalnej skargi do hiszpańskiej federacji. Nota protestacyjna uderza w Komitet Techniczny Sędziów (CTA), ze szczególnym uwzględnieniem arbitrów odpowiedzialnych za system VAR. Potępiono brak jednolitości kryteriów rozstrzygania boiskowych sporów.

W odpowiedzi pojawia się... Cesar Soto Grado. W tym sezonie prowadził dwa spotkania z udziałem "Dumy Katalonii". To zwycięskie w Pucharze Króla (2:0 z Guadalajarą) obyło się bez kontrowersji. Ale już w El Clasico z ostatniej jesieni było inaczej.

Na Santiago Bernabeu z boiska w dyskusyjnych okolicznościach wyrzucony został po drugiej żółtej kartce Pedri. A za rzekomy faul Lamine Yamala na Viniciusie Juniorze madrytczycy dostali rzut karny. Został odwołany dopiero po gruntownej analizie VAR. Grający w przewadze "Królewscy" wygrali spotkanie 2:1.

Podobnych kontrowersji z udziałem tego arbitra "MD" wylicza aż osiem. Były rozłożone na kilka sezonów. Nam w pamięć zapadłam szczególnie sytuacja z Robertem Lewandowskim, po której Polak słusznie czuł się skrzywdzony.

Incydent miał miejsce w 3. kolejce sezonu 2024/25, gdy Barcelona mierzyła się w gościnie z Rayo Vallecano. Lewandowski pokonał golkipera rywali, ale jego gol został po chwili anulowany, ponieważ... moment wcześniej Jules Kounde miał nadepnąć na czubek buta jednego z przeciwników.

W tym samym spotkaniu "Blaugrana" powinna wykonywać rzut karny po ewidentnym faulu na Danim Olmo. Gwizdek rozjemcy jednak milczał. Mimo niesprzyjających okoliczności Katalończycy zakończyli mecz zwycięstwem 2:1.

Bilans gier "Barcy" z udziałem 45-letniego sędziego: siedem zwycięstw, trzy remisy, sześć porażek.

Potyczka z Gironą ma być dla ekipy Hansiego Flicka odkupieniem win za blamaż w Pucharze Króla. Przed trzema dniami w pierwszym półfinale Copa del Rey obrońcy trofeum zostali rozbici na wyjeździe przez Atletico Madryt (0:4). Kolejne potknięcie - tuż po utracie pozycji lidera La Liga - oznaczałoby na Camp Nou czerwony alert.

