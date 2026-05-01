Godziny do "meczu sezonu", a tu takie słowa Ewy Pajor. Oto największy sekret. "Nie lubię"

Do pewnego momentu kobieca FC Barcelona praktycznie nie miała sobie równych w tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Fazę zasadniczą katalońskie zawodniczki ukończyły na 1. miejscu, notując bilans 5 wygranych oraz 1 remisu.

W kolejny etap tych rozgrywek również weszły one z przysłowiowym przytupem. W ćwierćfinale rozgromiły bowiem swoje odwieczne rywalki - zawodniczki Realu Madryt. To pozwoliło im awansować do najlepszej czwórki zmagań, gdzie już czekały piłkarki Bayernu Monachium.

Pierwszy mecz tych drużyn rozegrany został na stadionie bawarskiej ekipy. Tam strzelanie rozpoczęła Ewa Pajor, jednak jej wysiłek doprowadził ostatecznie do dość niespodziewanego rezultatu. Starcie zakończyło się bowiem wynikiem 1:1.

Pajor przemówiła przed kluczowym rewanżem. "Zdecydują detale"

Dziennikarze hiszpańskiego portalu "sport.es" zdecydowali się zapytać polską napastniczkę o jej odczucia względem zbliżającego się spotkania LM.

- Nie lubię mówić, że jesteśmy faworytkami. To półfinał Ligi Mistrzyń, a dodatkowo mecz rewanżowy. Bayern Monachium to fantastyczna drużyna, która potrafi dominować w posiadaniu piłki, ale jest też bardzo groźna w kontratakach. To będzie półfinał, o którym zadecydują detale, więc musimy być przygotowane na wszystko - powiedziała Pajor. W dalszej części wywiadu zdradziła ona jednak, co może zadziałać na korzyść katalońskiej ekipy.

Rewanżowe spotkanie z Bayernem rozegrane zostanie na ikonicznym Spotify Camp Nou. Dla Barcelony to wymarzony scenariusz, ponieważ cieszy się ona bardzo dużym wsparciem i zaangażowaniem swoich sympatyków. Pajor przekonała się o tym jeszcze za czasów gry w niemieckim Wolfsburgu. Wówczas atmosfera panująca na stadionie "Barcy" wzbudziła w niej bardzo duży zachwyt.

Myślałam sobie "Jacy kibice i jak ta drużyna gra!". Teraz jestem tutaj, mogę grać dla tego klubu i dla tych ludzi. To niesamowite uczucie i zaszczyt być częścią tego wszystkiego

Wsparcie trybun z pewnością będzie jednym z atutów "Dumy Katalonii". Hiszpanie już teraz ogłaszają, że na nadchodzący rewanżowy pojedynek LM zostało sprzedanych około 50.000 biletów. Obecność zaangażowanych kibiców może okazać się "tajną bronią", która tego dnia poprowadzi Ewę Pajor i spółkę do zwycięstwa, premiowanego awansem do finału europejskich rozgrywek.

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News

Ewa Pajor celebrująca bramkę w El Clasico LLUIS GENE AFP

Kibice na Spotify Camp Nou JOSE BRETON AFP

