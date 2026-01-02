Godziny do meczu Barcelony, nagle takie wieści z Hiszpanii. Flick pod ścianą, padły trzy nazwiska

Na to wydarzenie katalońscy fani piłki nożnej z pewnością czekali z wypiekami na twarzy. 3 grudnia FC Barcelona zamelduje się na stadionie Espanyolu, aby rozegrać jedno z najbardziej polaryzujących spotkań sezonu - derby Barcelony.

Mecz ten będzie szczególnie istotny dla jednego z zawodników "Dumy Katalonii". Mowa o Joanie Garcii, który po raz pierwszy od transferu powróci na RCDE Stadium, aby stanąć oko w oko ze swoimi niedawnymi kolegami z zespołu. Już kilka dni przed rozpoczęciem meczu włodarze Espanyolu musieli wdrożyć pewne zabezpieczenia, aby zapewnić swojemu byłemu podopiecznemu odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas tego wydarzenia.

Kłopoty związane z powrotem Garcii to nie jedyny problem, jaki zaprząta głowę szkoleniowca "Dumy Katalonii". Na kilkanaście godzin przed meczem hiszpańskie media postanowiły bowiem przyjrzeć się sytuacji kadrowej Hansiego Flicka.

Trzech zawodników może opuścić derby Barcelony. Ich status do dziś jest niepewny

Okazuje się, że w szeregach "Dumy Katalonii" jest aż trzech graczy, których występ w zbliżających się derbach Barcelony jest stoi pod znakiem zapytania. Pierwszym z wymienionych graczy jest Dani Olmo, który nie tak dawno temu zaliczył powrót do treningów drużynowych. Przypomnijmy, że Hiszpan doznał kontuzji podczas wygranego starcia z Atletico Madryt. Mimo względnie dobrego stanu zdrowia zawodnik ten nie brał udziału w ćwiczeniach kontaktowych. Jego występ w nadchodzącym spotkaniu będzie zależał od decyzji, jaką w tej kwestii podejmie Hansi Flick.

Brak Olmo to rzecz jasna poważna strata, lecz w tej części boiska niemiecki szkoleniowiec ma jeszcze kilku poważnych kandydatów do obsadzenia pustych pozycji. Dużo gorzej sprawa ma się natomiast ze środkiem defensywy, w którym to niepewny jest wciąż występ powracającego do składu Ronalda Araujo. Pozornie piłkarz czuje się całkiem dobrze, a dzięki indywidualnym planom treningowym nie odczuł on w znacznym stopniu miesięcznej przerwy, spowodowanej koniecznością poprawy swojego zdrowia psychicznego. Wciąż jednak nie wiadomo, jak Urugwajczyk będzie się czuł przed samym meczem. Z tego też powodu sztab Barcelony nie ustalił póki co konkretnej daty jego powrotu do rotacji.

Największy niepokój wśród kibiców "Dumy Katalonii" wzbudzają zapewne doniesienia o niepewnym stanie zdrowia jednego z głównych gwiazdorów ekipy - Lamine Yamala. Młody Hiszpan nie wziął bowiem udziału w pierwszej noworocznej sesji treningowej. Póki co doniesienia ws. ewentualnego występu Yamala są jednak dość optymistyczne. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, gwiazdor powinien być gotowy na występ w derbowym spotkaniu. Wciąż nie wiadomo jednak, czy Flick zdecyduje się wypuścić go od pierwszej minuty, czy też wprowadzi swojego młodego gwiazdora dopiero z ławki rezerwowych.

