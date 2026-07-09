Oczy całego piłkarskiego świata skupione są obecnie wokół trzech krajów - USA, Kanady oraz Meksyku. To właśnie tam od kilku tygodni toczą się bowiem rozgrywki w ramach najważniejszego święta futbolu - mundialu.

Za nami już dziesiątki ekscytujących pojedynków. Wiele ekip zdążyło pożegnać się z marzeniami o triumfalnym wzniesieniu ku niebu drogocennego trofeum. W grze o miano najlepszej reprezentacji świata pozostało już bowiem tylko osiem drużyn.

Pojedynkiem otwierającym ćwierćfinały MŚ będzie starcie Francuzów z Marokańczykami. Na kilka godzin przed tym meczem otrzymaliśmy informacje ws. jednego z gwiazdorów "Trójkolorowych".

Jego nazwisko pojawiało się w plotkach transferowych. Real zdecydował ws. swojego gwiazdora

Chodzi o Aureliena Tchouameniego, który wraz ze swoją reprezentacją wciąż walczy o tytuł najlepszej ekipy globu. Wspomniane informacje dotyczą natomiast klubowej kariery 26-letniego pomocnika.

W sezonie 2025/2026 Tchouameni stał się twarzą bardzo głośnego skandalu. Jego kłótnia z Federico Valverde zakończyła się bowiem urazem urugwajskiego zawodnika. Ostatecznie klubowy kolega Francuza zdementował plotki o rzekomym pobiciu. Niemniej wielu fanów nie uznało wersji wydarzeń, przedstawionej przez Valverde.

Tchouameni stał się w ostatnim czasie również bohaterem wielu plotek transferowych. Najgłośniejszą była ta, łącząca gwiazdora "Królewskich" z Manchesterem United.

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8 lipca, a więc w przeddzień wspomnianego starcia Francuzów, pojawiły się doniesienia o ostatecznej decyzji ws. przyszłości 26-latka. Ramon Alvarez de Mon z "RadioMarca" potwierdza, że Aurelien Tchouameni pozostanie w szeregach Realu Madryt. Tym samym kończy się saga transferowa, związana z pomocnikiem "Królewskich".

Warto przypomnieć, że obecna umowa Tchouameniego obowiązuje do czerwca 2028 roku. Sam zawodnik to natomiast ważny element składu Realu Madryt. W minionej kampanii rozegrał on aż 49 spotkań, spędzając na murawie łącznie 3941 minut.

Kylian Mbappe i Aurelien Tchouameni Miguel Oses East News

Aurelien Tchouameni AFP

Alvaro Arbeloa, Aurelien Tchouameni i Vinicius Junior PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





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