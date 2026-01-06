Godziny do hitu. Flick nagle zaczął mówić o Lewandowskim. "Właśnie tego chcę"

Poza Katalończykami, do walki o to trofeum przystąpią również: Real Madryt, Atletico Madryt oraz Athletic Bilbao. To właśnie z ostatnią z wymienionych ekip piłkarze Hansiego Flicka zmierzą się 7 stycznia o godzinie 20:00. Ewentualna wygrana otworzy "Dumie Katalonii" drogę do finałowego spotkania z jedną z madryckich ekip.

w Arabii Saudyjskiej zameldował się także Robert Lewandowski, który w ostatnim czasie ponownie udowodnił swoją przydatność, zdobywając ważnego gola w niezwykle ciężkim meczu derbowym z Espanyolem.

Flick zabrał głos ws. Lewandowskiego. Takie słowa tuż przed hitem

Gol Lewandowskiego, przy jednoczesnym braku zdobyczy bramkowej grającego 64 minuty Ferrana Torresa, na nowo rozpalił dyskusje wokół pozycji nr "9". Głos w tej niezwykle istotnej sprawie postanowił zabrać wspomniany wcześniej Hansi Flick. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej niemiecki szkoleniowiec naturalnie wymienił obok siebie nazwiska Ferrana oraz Lewandowskiego.

"W klubie takim jak Barcelona, na każdej pozycji są dwaj piłkarze najwyższej klasy. Ferran spisał się dobrze i strzelił gole, ale Robert również. Obaj mają dobre nastawienie na treningach i na ławce rezerwowych. Lewy strzelił drugiego gola w derbach. Właśnie tego chcę. Każdy musi dać z siebie wszystko dla drużyny" - mówił Hansi Flick.

Niemiecki szkoleniowiec ma obecnie niezwykle twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony jest bowiem młody Hiszpan, który w 23 spotkaniach zanotował łącznie 13 trafień. Z drugiej natomiast ma on również do dyspozycji niezwykle doświadczonego Polaka, który w 19 meczach popisał się 9 trafieniami. Wspólna gra Ferrana i Lewandowskiego również jest dość problematyczną kwestią, a to przez nadmiar ofensywnego talentu na innych pozycjach. Flick będzie więc musiał dokonać ważnego wyboru, który może zaważyć o losach pierwszego tegorocznego trofeum. Z pewnością ostatni mecz z Espanyolem dał pewne podstawy do tego, aby postawić na reprezentanta kraju nad Wisłą.

