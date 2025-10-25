Godziny do "El Clasico" i nagła zmiana w Barcelonie. W mediach wrze

Niespodzianki w pierwszych miesiącach trwania sezonu 25/26 w Primera Division nie było - dwie czołowe lokaty w tabeli objęły Real Madryt i FC Barcelona, które dość szybko zdystansowały od siebie resztę konkurencji.

Na ten moment liderami tabeli pozostają "Królewscy", którzy mają dokładnie dwa punkty przewagi nad "Dumą Katalonii". Ta jednak może już niebawem wyprzedzić swych największych rywali - wystarczy "tylko" zatriumfować w niedzielnym "El Clasico".

Dobre wieści dla FC Barcelona przed "El Clasico". Szykuje się parę istotnych powrotów

Dla podopiecznych Hansiego Flicka zadanie to nie będzie z pewnością łatwe, zwłaszcza że ich szeregi zostały ostatnio znacząco przetrzebione przez kontuzje - dość powiedzieć, że na murawie na pewno zabraknie Roberta Lewandowskiego czy - jak wskazują wszelkie znaki - Raphinhi. Na całym tym froncie pojawiają się jednak i korzystniejsze wieści.

Jak informuje Carlos Monfort ze "Sportu", w sobotni poranek z resztą drużyny trenował już Jules Kounde, co jest jasnym sygnałem, że Francuz jest bardzo blisko występu przeciwko "Los Merengues". Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to defensor powinien zjawić się w kadrze meczowej.

Podobnie klaruje się sytuacja dwóch innych futbolistów - Frenkiego de Jonga oraz Andreasa Christensena - ci również mieli sobie już poradzić ze swymi problemami zdrowotnymi i powinni otrzymać zielone światło na wzięcie udziału w potyczce z RM.

Transmisja "El Clasico" w tę niedzielę o 16:15 w Eleven Sports 1, początek studia z Madrytu o 14:30. Zapraszamy również do śledzenia tej niezwykle emocjonującej rywalizacji w ramach tekstowej relacji na żywo w Interii Sport:

Jules Kounde Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Frenkie de Jong URBANANDSPORTNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski i Andreas Christensen Jose Breton/Pics Action/NurPhoto AFP