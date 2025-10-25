Godziny do El Clasico, a w Hiszpanii huczy o Szczęsnym. Real może zacierać ręce
Niedzielny mecz Realu Madryt i FC Barcelony zdominował przekaz medialny w zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce. Sporo na temat samego meczu i rywali miał do powiedzenia, w wywiadzie dla "Eleven Sport" Wojciech Szczęsny i nie trzeba było długo czekać, żeby jego słowa odbiły się echem na Półwyspie Iberyjskim.
Dla kibiców "Królewskich" oraz "Blaugrany" nie ma ważniejszego starcia, niż El Clasico. Niedzielny mecz już od kilku tygodni wzbudza ogromne emocje nie tylko w Hiszpanii, ale również w Polsce, z bardzo prostego powodu - w bramce znów zobaczymy Wojciecha Szczęsnego.
Były golkiper reprezentacji Polski, który niezbyt udanie może wspominać styczniowe spotkanie z Realem Madryt, miał okazję porozmawiać z Mateuszem Święcickim na antenie "Eleven Sports" m.in. również o ekipie "Królewskich". A jego słowa o Kylianie Mbappe szybko dotarły do Hiszpanii.
Szczęsny zaczął mówić o Mbappe. W Hiszpanii już huczy po tych słowach
Święcicki wprost zapytał Szczęsnego, czy ten obawia się kolejnego spotkania z gwiazdorem "Królewskich", który w ostatnich pięciu meczach (w reprezentacji, PSG oraz Realu) był w stanie pokonać go aż 8 razy.
- Strachu nie ma, ale duży respekt... Uważam, że Kylian w tej chwili jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem na świecie i jest ciągłym zagrożeniem pod bramką. Na mnie też ewidentnie ma sposób... Chyba nikt nie zbliżył się do takiej ilości bramek strzelonych mi, a zagraliśmy tylko 5 meczów przeciwko sobie. Duże uznanie - wypalił Szczęsny.
I te słowa momentalnie dotarły do Katalonii. Wywiad dla "Eleven Sports" przełożyli na hiszpański dziennikarze tamtejszego "Sportu" - Czy Szczęsny boi się Mbappé? Polak nie przebiera w słowach - dopytują już w tytule swojego materiału.
Francuz uczynił go jedną ze swoich ulubionych ofiar w całej swojej karierze, a w niedzielę ponownie zmierzy się z nim w najbardziej elektryzującym widowisku sezonu: El Clásico na Santiago Bernabéu
Statystyki Kyliana Mbappe przeciwko Szczęsnemu oraz samo podejście Polaka do swojego rywala, mogą wlać nadzieję w serca kibiców i piłkarzy Realu Madryt, że teraz Francuz powiększy swój dorobek bramkowy przeciwko "Tekowi" i poprowadzi swoją ekipę do zwycięstwa.
