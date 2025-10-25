Godziny do El Clasico, a w Hiszpanii huczy o Szczęsnym. Real może zacierać ręce

Dla kibiców "Królewskich" oraz "Blaugrany" nie ma ważniejszego starcia, niż El Clasico. Niedzielny mecz już od kilku tygodni wzbudza ogromne emocje nie tylko w Hiszpanii, ale również w Polsce, z bardzo prostego powodu - w bramce znów zobaczymy Wojciecha Szczęsnego.

Były golkiper reprezentacji Polski, który niezbyt udanie może wspominać styczniowe spotkanie z Realem Madryt, miał okazję porozmawiać z Mateuszem Święcickim na antenie "Eleven Sports" m.in. również o ekipie "Królewskich". A jego słowa o Kylianie Mbappe szybko dotarły do Hiszpanii.

Szczęsny zaczął mówić o Mbappe. W Hiszpanii już huczy po tych słowach

Święcicki wprost zapytał Szczęsnego, czy ten obawia się kolejnego spotkania z gwiazdorem "Królewskich", który w ostatnich pięciu meczach (w reprezentacji, PSG oraz Realu) był w stanie pokonać go aż 8 razy.

- Strachu nie ma, ale duży respekt... Uważam, że Kylian w tej chwili jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem na świecie i jest ciągłym zagrożeniem pod bramką. Na mnie też ewidentnie ma sposób... Chyba nikt nie zbliżył się do takiej ilości bramek strzelonych mi, a zagraliśmy tylko 5 meczów przeciwko sobie. Duże uznanie - wypalił Szczęsny.

I te słowa momentalnie dotarły do Katalonii. Wywiad dla "Eleven Sports" przełożyli na hiszpański dziennikarze tamtejszego "Sportu" - Czy Szczęsny boi się Mbappé? Polak nie przebiera w słowach - dopytują już w tytule swojego materiału.

Francuz uczynił go jedną ze swoich ulubionych ofiar w całej swojej karierze, a w niedzielę ponownie zmierzy się z nim w najbardziej elektryzującym widowisku sezonu: El Clásico na Santiago Bernabéu

Statystyki Kyliana Mbappe przeciwko Szczęsnemu oraz samo podejście Polaka do swojego rywala, mogą wlać nadzieję w serca kibiców i piłkarzy Realu Madryt, że teraz Francuz powiększy swój dorobek bramkowy przeciwko "Tekowi" i poprowadzi swoją ekipę do zwycięstwa.

Relacja tekstowa z meczu Real Madryt - FC Barcelona prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl!

