Głośno po tym, co zrobiła Ewa Pajor, nie ma wątpliwości. "We krwi"

Męska drużyna FC Barcelona ma przed sobą do rozegrania tylko jeden mecz w obecnej kampanii - z Athletikiem Bilbao, natomiast będzie to potyczka bez specjalnej stawki, bowiem Lewandowski, Szczęsny i spółka zapewnili sobie mistrzostwo kraju już wcześniej . Za nimi również zwycięskie finały innych rozgrywek, a o finale Ligi Mistrzów mogli zapomnieć na swoje nieszczęście już jakiś czas temu.

Inaczej sprawa ma się w przypadku żeńskiego zespołu FCB, który już 24 maja zagra o puchar Women’s Champions League przeciwko londyńskiemu Arsenalowi i stanie przed szansą zapewnienia sobie (co najmniej) potrójnej korony. Tematowi temu poświęcił swoją środową okładkę kataloński dziennik "L'Esportiu".

AP / © 2025 Associated Press

Piłkarze Manchesteru United trenują przed finałem Ligi Europy / AP / © 2025 Associated Press

"Gol we krwi" rzucono od razu na okładce, nawiązując do dwóch czołowych strzelczyń Barcelony, Ewy Pajor ( najskuteczniejszej zawodniczki hiszpańskiej ekstraklasy ) oraz Claudii Piny (najlepszej pod względem zdobytych bramek piłkarki w LM).

"Chcą poprowadzić Barcę do czwartej kontynentalnej korony" - napisano na "jedynce" gazety, odnosząc się poniekąd do triumfów "Blaugrany" z lat 2021, 2023 i 2024. Dodatkowo przypomniano, że Pajor czeka na swoiste przełamanie, bo do podobnych finałów przechodziła już czterokrotnie w barwach Wolfsburga, aczkolwiek każdorazowo musiała tu przełykać gorycz porażki.