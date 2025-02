Podczas sobotniej konferencji prasowej Hansi Flick chwalił 24-latka, lecz przy tym dał jasno do zrozumienia, że w niedzielę w Andaluzji na pozycji numer "9" od pierwszej minuty zagra ponownie kapitan reprezentacji Polski . - Myślę, że Lewandowski rozpocznie niedzielny mecz w wyjściowym składzie . Co do Ferrana, jestem z niego bardzo zadowolony, może grać na różnych pozycjach - przekazał Niemiec.

Wielki powrót do składu FC Barcelona w tym sezonie? Hansi Flick zabrał głos ws. ter Stegena

Mimo to podczas konferencji prasowej z udziałem Hansiego Flicka pojawił się wątek bezpośrednio dotyczący 34-latka. Pojawiły się bowiem doniesienia mówiące o tym, że kontuzjowany Marc-Andre ter Stegen może wrócić do gry jeszcze przed końcem obecnego sezonu. Czy jest to rzeczywiście możliwe? O to został zapytany sam trener. I choć nie udzielił wprost jednoznacznej odpowiedzi, jego słowa dają do myślenia. Hiszpańscy dziennikarze intepretuję je nawet jako zapowiedź szybkiego powrotu niemieckiego golkipera.