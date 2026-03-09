Xabi Alonso był trenerem Realu Madryt 228 dni. Władze "Królewskich" rozwiązały z nim umowę po porażce w finale Superpucharu Hiszpanii z Barceloną (2:3). "Ten rozdział mojej kariery zawodowej dobiegł końca i nie potoczył się tak, jakbym sobie tego życzył" - powiedział 44-latek tuż po rozstaniu. Miejsce Alonso zajął Alvaro Arbeloa, a Real jest ciągle w grze w mistrzostwo Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów.

Głośno o byłym trenerze Realu. Jest ustna umowa z gigantem

Od tamtej pory Alonso pozostaje bez klubu, choć chętnych na jego usługi z pewnością nie brakuje. Hiszpański portal "okdiario.com" poinformował, że Bask już niedługo może zostać trenerem FC Liverpoolu.

Xabi Alonso porozumiał się z Liverpoolem. Jest to ustna umowa, która miałby obowiązywać od czerwca przez trzy lata Jest jednak jeden warunek

Tym warunkiem jest postawa angielskiego klubu w obecnej kampanii Ligi Mistrzów. - Ustna umowa straci ważność, gdy Arne Slot wygra w tym sezonie Ligę Mistrzów z The Reds - dodają Hiszpanie.

W Liverpoolu nie są zadowoleni z występów zespołu pod rządami Arne Slota. "The Reds" mogą wygrać Champions League, ale ich szanse na obronę tytułu mistrza Anglii są minimalne. Zespół z dorobkiem 48 punktów zajmuje dopiero 6. miejsce i traci do liderującego Arsenalu Londyn 19 "oczek".

Przed Liverpoolem mecze 1/8 finału, w której zmierzą się z Galatasaray. Klub z Anfield Road będzie zdecydowanym faworytem, ale później na drodze klubu z miasta Beatelsów znajdą się Chelsea lub PSG.

Liverpool już w przeszłości próbował ściągnąć Xabiego Alonso. Ten jednak odmówił, bo chciał dalej współpracować z Bayerem Leverkusen, z którym wygrał Bundesligę sezonie 2023/24. Rok później jednak wybrał ofertę Realu Madryt, choć Anglicy także wyrażali zainteresowanie. Teraz wydaje się, że obie strony są bardzo blisko finalizacji. Dla Alonso były do powrót do miasta po 17 latach. Pomocnik występował w klubie z Anfield w latach 2004 - 2009 i sięgnął z nim m.in. po triumf w Lidze Mistrzów w 2005 roku.

