FC Barcelona pokonała Rayo. Hansi Flick wprost o Wojciechu Szczęsnym

- Dziś była to właściwa decyzja, ale Inaki Pena wcześniej wykonał dobrą pracę. To świetny bramkarz. Na ten moment Tek (tak nazywa Wojciecha Szczęsnego Hansi Flick - przyp. red.) jest numerem jeden. Dziś on wybronił nam trzy punkty. To bardzo ważna sprawa - powiedział wprost Hansi Flick.