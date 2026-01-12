FC Barcelona wygrała trzeci z rzędu finał przeciwko Realowi Madryt - w niedzielny wieczór po zwycięstwie 3:2 na King Abdullah Sports City Stadium w Dżuddzie sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii. "Królewscy" dwukrotnie wyrównywali wynik, ale cios Raphinhi w 73. minucie okazał się już tym decydującym.

Udział Polaków w tym triumfie był skrajnie inny - Robert Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie i trafił do siatki na 2:1 w 4. minucie doliczonego czasu gry do pierwszej połowy. Z kolei Wojciech Szczęsny pozostał na ławce rezerwowych, bo Hansi Flick nie zdecydował się w tych rozgrywkach na rotację w bramce. Między słupkami stał więc pierwszy w hierarchii golkiperów Joan Garcia.

FC Barcelona pokonała Real. Wojciech Szczęsny w humorze w strefie mieszanej

O "Szczenie" było jednak głośno po meczu w niektórych kręgach z innego powodu. Kamera programu "El Chiringuito de Jugones" uchwyciła 35-latka przechodzącego przez strefę mieszaną. Zatrzymał się przy jednej z osób, by zapozować do zdjęcia. Przez jednego z dziennikarzy został zapytany o to, jak będzie świętował zdobycie trofeum. Odpowiedział w kilku wymownych słowach.

Haha, wiesz to

Rozwiń

Jak wiadomo, w maju zeszłego roku Internet obiegło zdjęcie Szczęsnego palącego cygaro w szatni Espanyolu. To właśnie na stadionie lokalnego przeciwnika "Duma Katalonii" zapewniła sobie wtedy mistrzostwo Hiszpanii. Słowa Polaka nawiązują najpewniej do takiego sposobu celebracji, choć nie jest to przyznane wprost.

Przypomnijmy, że jego palenie papierosów nie było przyjęte ze zrozumieniem przez wszystkich. Były piłkarz "Blaugrany" Lobo Carrasco grzmiał już po zakontraktowaniu Polaka i powtórzył swoje słowa po wspomnianej fotografii z cygarem.

- Dla mnie to zły obrazek. Jest otoczony sportowcami... Kiedy widzę kogoś takiego, widzę chorego człowieka. Wybaczcie mi, że jestem tak surowy, ale oni są po prostu chorymi ludźmi. Musimy pomóc im uwolnić się od tego nawyku, który wysysa z nich życie i kreuje okropny obraz wśród dzieci, które chcą zostać piłkarzami. Szczęsny robi coś, czego nigdy nie powinien robić. Nie może po prostu powiedzieć, że to sprawa osobista. Ludzie, którzy palą, nie rozumieją szkód - mówił wtedy.

DJB: Wojciech Szczęsny – brakujący element układanki Barcelony? [WIDEO] Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP

Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP