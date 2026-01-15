Głośno o sensacyjnym transferze Barcelony, Real Madryt wkroczył do akcji. Wieszczą hit

FC Barcelona oraz Real Madryt mają za sobą pierwsze bezpośrednie starcie w bieżącym roku - obie ekipy zmierzyły się w ubiegłą niedzielę w finale Superpucharu Hiszpanii, a triumfatorami w tym starciu byli podopieczni Hansiego Flicka, którzy zatriumfowali 3:2.

To na razie tyle jeśli mowa o boiskowych zmaganiach "Blaugrany" i "Królewskich" - rywalizacja między dwoma gigantami jednak przebiega oczywiście jeszcze na wielu innych polach, w tym częstokroć na rynku transferowym. W tym właśnie kontekście bardzo ciekawe informacje przekazała dziennikarka "Asa" Patricia Cazon.

Inter – Lecce 1-0: Zwycięski gol. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Barcelona i Real powalczą o młody talent. Rayane Bounida już pokazał klasę w Holandii

Jak się bowiem okazuje "Barca" i "Los Blancos" naprawdę mocno rozmyślają nad pozyskaniem 19-letniego Rayane'a Bounidy, młodzieżowego reprezentanta Belgii, który już teraz zyskuje coraz mocniej na znaczeniu w ekipie Ajaxu Amsterdam.

"Oba hiszpańskie kluby zintensyfikowały wewnętrzny monitoring, przygotowując już szczegółowe raporty na temat ofensywnego pomocnika" - pisze Cazon. "Jego umiejętności techniczne, kreatywność i długoterminowy potencjał są postrzegane jako idealnie dopasowane do przyszłościowych projektów realizowanych na Camp Nou i Bernabeu" - padło również.

Na razie nie było co prawda jeszcze mowy o konkretnych ofertach, ale wygląda na to, że kluczowe będzie tu przede wszystkim najbliższe lato. Trzeba się spieszyć, bo gracz zapewne niebawem przyciągnie spojrzenia kolejnych wielkich firm - zwłaszcza, gdy zdarzy mu się kolejny mecz w stylu grudniowej potyczki w Pucharze Holandii, kiedy to przeciwko Excelsiorowi Maassluis zanotował jedną bramkę i aż cztery asysty (skończyło się tu wynikiem 7:2 dla Ajaxu).

FC Barcelona walczy o kolejny awans w Pucharze Króla. Racing Santander kolejnym rywalem

FC Barcelona tymczasem szykuje się do rywalizacji z Racingiem Santander w Pucharze Króla - pierwszy gwizdek wybrzmu 15 stycznia o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia transmisji z tego współzawodnictwa w Eleven Sports 1 oraz w ramach tekstowej relacji na żywo w Interii Sport. Real Madryt z kolei z Copa del Rey pożegnał się sensacyjnie w środę, przegrywając 2:3 z Albacete Balompie - "Królewskim" nie pozostaje nic innego, jak skupić się teraz na Primera Division oraz Lidze Mistrzów.

Hansi Flick AFP

Alvaro Arbeloa Manu PAP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP