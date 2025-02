Głośno o sensacyjnym transferze, a teraz takie wieści. Vinicius powiedział "nie" Realowi

W poprzednim sezonie Vinicius Junior był zdecydowanie największą gwiazdą Realu Madryt. Nawet przyjście Jude'a Bellinghama tego nie zmieniło. Transfer Kyliana Mbappe to już jednak "inna para kaloszy". W tym momencie to Francuz może pochwalić się najlepszymi statystykami w drużynie i to właśnie on może okazać się głównym kandydatem z Realu Madryt w walce o kolejną Złotą Piłkę.

Oferta z Arabii, a teraz odrzucenie propozycji Realu. Gorąco wokół Viniciusa

W ostatnim czasie Fabrice Hawkins z "RMC Sport" poinformował, że Vinicius Junior otrzymał z Arabii Saudyjskiej kosmiczną ofertę kontraktu opiewającego na miliard euro. Brazylijczyk tę kwotę miałby zarobić w pięć lat. Sam miał ocenić, że taka propozycja "namieszałaby w głowie każdemu piłkarzowi".

Podobne informacje nie są jednak brane na poważnie, przynajmniej na razie. Vinicius wiele razy podkreślał swoje przywiązanie do Realu Madryt i zapewniał, że chciałby spędzić w tym klubie całą swoją karierę. "Los Blancos" jednak rzekomo nie zatrzymywaliby go jednak na siłę, gdyby piłkarz chciał odejść. Taka decyzja z pewnością jest łatwiejsza do podjęcia, gdy w kadrze znajduje się Kylian Mbappe.

Teraz "The Athletic" informuje, że Vinicius Junior odrzucił pierwszą ofertę przedłużenia umowy z Realem Madryt. Propozycja klubu zawierała już podwyżkę, a mimo to Brazylijczyk nie przystał na oferowane warunki. Dodano, że jego agenci mają kontynuować rozmowy z klubem ze stolicy Hiszpanii, ale nie wiadomo, w którym kierunku negocjacje ostatecznie podążą. Reklama

Czy odejście Viniciusa z Realu Madryt jest możliwe?

Aktualna umowa Viniciua Juniora z Realem Madryt wygasa po sezonie 2026/27. Trudno jednak uwierzyć w to, że jeśli Brazylijczyk odejdzie z klubu, to właśnie wtedy. Transfer byłby bowiem wówczas darmowy, a na to "Królewscy" nie mogą sobie pozwolić.

Jeśli Vinicius ostatecznie postanowi, że nie podpisze nowej umowy z Realem Madryt, najpewniej odejdzie z klubu wcześniej, ponieważ ten będzie chciał zarobić majątek na jego transferze. W tym momencie są to jednak tylko spekulacje, ponieważ sam zawodnik nie zasugerował, że mógłby chcieć odejść. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że w bieżącym sezonie gra w Hiszpanii sprawia mu już mniej radości.

Po przegraniu Złotej Piłki z Rodrim Brazylijczyk zaczął prezentować słabszą formę, a nie ukrywa, że bardzo zależy mu na zdobycie tej nagrody w przyszłości. W tym momencie trudniej będzie mu to zrobić w barwach Realu Madryt. Obecność Kyliana Mbappe jest czynnikiem, który tę sprawę bardzo mocno komplikuje.

