Głośno o rywalu dla Szczęsnego, Hiszpanie nie mają już wątpliwości. Barcelona zdecydowała

FC Barcelona w związku z zakończeniem sezonu 2025/2026 musiała podjąć ostateczne decyzje co do tego, jak w nowej kampanii będzie wyglądać jej skład pod kątem obsady bramki.

Niepodważalnym numerem jeden wciąż ma być Joan Garcia, pewna była także pozycja jego zmiennika Wojciecha Szczęsnego, natomiast na tapet powróciły jeszcze chociażby sprawy Inakiego Peni oraz Marca-Andre ter Stegena.

Pierwszy z panów wraz z początkiem lipca oficjalnie dołączył do ateńskiego Panathinaikosu, z kolei drugi ma być dosłownie o mały krok od dopięcia przenosin do Ajaksu Amsterdam. To jednak nie koniec zamieszania dotyczącego golkiperów...

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Alex Remiro w FC Barcelona? Najwcześniej po odejściu Szczęsnego

Od pewnego czasu w hiszpańskich mediach przewijały się spekulacje, że na Camp Nou może trafić z Realu Sociedad Alex Remiro - dziennikarz "Mundo Deportivo" Fernando Polo jednak rozwiał wątpliwości w tej sprawie.

Według jego doniesień zarząd "Dumy Katalonii" nie ma zamiaru ruszać z negocjacjami dotyczącymi Remiro tak długo, jak w składzie FCB pozostaje Szczęsny - a jeśli nie wydarzy się coś naprawdę niespodziewanego, to Polak będzie bronił bordowo-granatowych barw jeszcze do końca czerwca przyszłego roku.

To zresztą składa się w dość spójną historię, bo w tym samym momencie wygaśnie też umowa Alexa Remiro z "Txuri-Urdin" - pytaniem pozostaje, czy w takich okolicznościach jeszcze inny zespół nie ubiegnie Barcelony. 31-latek ma być bowiem w orbicie zainteresowań Aston Villi czy Napoli.

Jak dodaje Polo, hierarchię bramkarzy w seniorskiej kadrze ma na ten moment uzupełniać któryś z piłkarzy młodzieżówki - 18-letni Iker Rodriguez lub 19-letni Eder Aller.

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP

Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP





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