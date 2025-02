"Tek", jak nazywają go w Hiszpanii, grał w ostatnich dwóch meczach Ligi Mistrzów i Primera Division. Wydawało się, że Inaki Pena spadając do roli drugiego w hierarchii przejmie miejsce w rozgrywkach Copa del Rey, ale w czwartkowej konfrontacji z Valencią znowu wystąpił Szczęsny. Wygląda na to, że nasz rodak jest "jedynką absolutną".

Wojciech Szczęsny na dłużej w Barcelonie? Sport: "Klub i zawodnik są otwarci"

Pytanie, co będzie po powrocie Marca-Andre ter Stegena. Niemiec będzie zdrowy wiosną, ale szanse na powrót między słupki jeszcze w tym sezonie są minimalne. W ostatnich dniach w katalońskich mediach głośno jest o scenariuszu, w którym "Szczena" pozostaje w klubie do czerwca 2026 roku , będąc idealnym zmiennikiem Niemca. Przy takim ruchu Pena zapewne musiałby poszukać sobie nowego klubu. Sytuację podsumował w sobotnim artykule w "Sporcie" Toni Juanmarti.

Jak czytamy, Barcelona już rozważa prolongatę umowy, choć podkreśla się, że Szczęsny musi być solidny do końca sezonu. Juanmarti napisał, że sam zainteresowany dałby się "uwieść" takiej ofercie, nawet jeśli byłby tylko zmiennikiem Ter Stegena, bo wraz z rodziną wspaniale się odnalazł w Barcelonie. Ważny jest podobno też "czynnik Lewandowskiego". Napastnik ma kontrakt do 2026 roku (formalnie do 2025, ale pod koniec lutego osiągnie procent meczów wymagany do przedłużenia) i zachowuje bardzo dobre relacje z bramkarzem.