Głośno o przyszłości Lewandowskiego. Nagle doniesienia ws. hitowego transferu. Gwiazdor podjął decyzję

Dalsze losy Roberta Lewandowskiego stanowiły nie lada zagadkę dla wszystkich fanów Barcelony. Bardzo długo klub oraz sam zawodnik nie odnosili się otwarcie do sprawy ewentualnego przedłużenia umowy, która wygasa już w czerwcu 2026 roku.

Nie tak dawno temu "zmowa milczenia" została jednak przełamana. Z relacji mediów dowiedzieliśmy się bowiem, że FC Barcelona gotowa jest przedłużyć kontrakt z polskim snajperem.

Jak wiadomo, na ewentualne pozyskanie Lewandowskiego ostrzyły sobie zęby zespoły z różnych stron świata. Dość głośno było w pewnym momencie o zainteresowaniu, jakie Polak wywoływał wśród arabskich zespołów. W obliczu najnowszych doniesień, jeden z nich postanowi nieco zrewidować swoje plany transferowe.

Kolega Lewandowskiego na radarze Saudyjczyków. Jasne stanowisko ws. ewentualnego transferu

Jak podaje hiszpański portal "MARCA", zespół Al-Qadisiyah przejawia zainteresowanie Danim Olmo. Przedstawiciele tej drużyny mieli nawet kilka razy obserwować gwiazdora Barcelony w akcji podczas różnych spotkań.

Z medialnych doniesień wynika jednak, że strona arabska póki co nie złożyła żadnych konkretnych ofert za 27-latka, choć miało dojść do "nieformalnego nawiązania kontaktu" między przedstawicielami obydwu zespołów.

Mimo braku konkretnej oferty, mogliśmy również poznać perspektywę samego zawodnika. Hiszpanie twierdzą, że Dani Olmo nie rozpatruje póki co możliwości rozstania z Barceloną. Według tamtejszych dziennikarzy, sam klub również nie ma w planach pozbywania się hiszpańskiego pomocnika.

"27-letni były piłkarz Lipska jest kluczową postacią dla trenera. [...]. Jest zdeterminowany, by odnieść sukces w barwach Barcelony i nie zamierza opuszczać klubu ani teraz, ani w najbliższej przyszłości [...]. Barcelona również nie rozważa odejścia Daniego Olmo. Zarówno Flick, jak i Deco uważają go za kluczowego zawodnika w swoim obecnym i przyszłym projekcie" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

W obecnym sezonie Dani Olmo wystąpił w 38 spotkaniach, dostarczając swojej drużynie 8 goli oraz 7 asyst. Nic dziwnego, że włodarze katalońskiej ekipy nie chcą żegnać się z zawodnikiem, który potrafi zrobić wyraźną różnicę na boisku.

Dani Olmo Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Dani Olmo i Robert Lewandowski Burak Akbulut/Anadolu Agency AFP

Piłkarze Barcelony (Dani Olmo, Lamine Yamal, Pau Cubarsi) i Joan Laporta na gali Złotej Piłki FRANCK FIFE AFP

